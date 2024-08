¿Quién es la chica de Movistar que aparece en VIDEO del Metro? Filtran supuestas FOTOS

El video viral del momento es el de los trabajadores de Movistar que supuestamente fueron captados teniendo un encuentro íntimo en las instalaciones del Metro.

En redes sociales se vitalizaron unas imágenes de dos trabajadores de la compañía telefónica en la que se encuentran en un stand dentro del Metro.

En las imágenes se puede notas que los dos trabajadores hicieron uso de todos sus recursos a la mano para poder tener un encuentro íntimo. De acuerdo, con las fotografías los empleados utilizaron unas bolsas negras para cubrirse, pues el stand estaba despegado de la pared, por lo que no tuvieron oportunidad de cubrirse más que con las bolsas.

¿Cuál es el video del Metro de los trabajadores de Movistar?

Las imágenes se viralizaron y los cibernautas no dudaron en buscar el video explícito sin censura, sin embargo, no existe, pero en redes sí se difundió un video en el que señalan que en realidad en falso que los trabajadores hayan intimado en el Metro.

En el video se observa que los supuestos trabajadores de Movistar están sosteniendo la bolsa, pero cuando se retiran ambos están vestidos y no había ocurrido nada. Pero no se sabe si es real o no este clip.

Hay está el famoso Video de la chica de Movistar del metro.



Para que no los engañen 👇🏼 pic.twitter.com/EpPxrAN3Nw — Angel Valdez Sgl 🍍🔥 (@Angval2210) August 24, 2024

¿Quién es la chica Movistar que aparece en el video del Metro?

Los usuarios de Internet aseguraron que la chica de Movistar del video del Metro tiene ahora una nueva oportunidad de darse a conocer a través de plataformas como OnlyFans, por lo que en redes circulan mensajes en lo que los cibernautas piden contenido de ella.

Algunos aseguran que se llama Janet Elizalde o Yanei Elizalde y en redes comentan que existe un video sin censura del Metro, pero no está confirmado.

Sin embargo, los usuarios también señalaron que la chica Movistar es una de las novias de Alex Marín, llamada Yanei Elizalde, y es que la novia del actor para adultos usa lentes igual que la chica Movistar del Metro y es por eso que los usuarios señalaron que es la misma persona.

Sin embargo, por el momento se desconoce la identidad de la mujer, pero ya se hizo de un público en redes sociales quienes esperan ver más videos de este típo protagonizados pro ella.