¿Te comes la 'venita' del camarón? La ponen bajo el microscopio y esto es lo que contiene

El tiktoker @micro_terra tiene más de 9.1 millones de vistas en un video, luego de que enseñó qué es en realidad la “vena negra” de los camarones y qué contiene.

¿Eres de las personas que se comen la tripa del camarón? Bueno, pues veámosla bajo el microscopio @micro_terra

El usuario con 1.2 millones de seguidores en TikTok, dijo que muchas personas piensan que simplemente es una "venita", pero no es así, porque en realidad es su intestino y está lleno de excremento.

Tiktoker explica qué contiene la "tripita" de los camarones

Puso la muestra del camarón bajo el microscopio y resaltó que a primera vista parece arena.

Dijo que los camarones son omnívoros y tienden a ser carroñeros, por lo que se alimentan de cualquier cosa, desde algas, peces, moluscos y crustáceos hasta animales en descomposición y la popó de otros peces.

Y es por esto que tienden a llamarlos las cucarachas del mar @micro_terra

¿Hace daño comer camarones sin quitarles esos desechos?

El joven informó que no hace daño comerse el camarón con todo y sus tripas, pero que no es muy recomendable pues no sabe igual de bien que cuando está limpio.

Para rematar, mostró cómo se ven juntos todos los desechos de medio kilo de camarón.

AHM