La ciencia tiene la respuesta: Esta es la solución para que tus gatos ya no rasguen tus muebles

Recién compraste un sofá cama. Lo colocaste en tu sala para que cuando te fueran a visitar, tus seres queridos tuvieran en donde dormir cómodamente. Sin embargo, también tienes gatitos y a ellos más que a nadie, les ha gustado la noticia de un sofá nuevo. Para tus "michis", eso significa una sola cosa: ¡Rascador nuevo!

Aunque no es algo que te cause tanta alegría, probaste de todo para que los gatitos dejaran de arañar tus muebles sin éxito alguno. Eso al menos creías hasta antes de leer esta nota, pues la ciencia te tiene noticias: hay estrategias que pueden provocar no sólo que protejas tus muebles de los araños de tus gatos, sino también provocar que con esos trucos, ellos vivan en un ambiente que mejore su bienestar.

Según la ciencia, ¿con qué dejarán de arañar los muebles mis gatos?

De acuerdo a un estudio que realizaron veterinarios de Turquía, de Portugal y de Francia, el cual contó con el financiamiento de la empresa francesa de salud animal "Ceva Santé Animale", hay factores que pueden influir de manera significativa en que los gatos arañen los muebles.

Los factores que identificaron fueron los siguientes:

Presencia de niños pequeños. Según la encuesta en línea, realizada por estos veterinarios a 1,200 personas dueñas de gatos, los hogares que tenían niños pequeños tendían a reportar más incidentes de rascado de muebles por parte de los gatos. Se cree que el aumento del ruido y la actividad los podría estresar, por lo que hacen catarsis arañando muebles.

​Tipos de juego. La encuesta refiere que los gatos que jugaban por periodos largos de tiempo, mostraban una mayor tendencia a rascar muebles, según ellos, por exceso de estimulación.

​Nivel de estrés. Los científicos determinaron que al haber estrés en el entorno del gato, éste reaccionaba rascando los muebles.

Estos gatos tienen este comportamiento por una causa específica. Unsplash.

La ciencia, entonces, dice que para que los gatos dejen de rascar los muebles, deberás crearle un ambiente tranquilo, darles rincones en donde puedan relajarse sin ser molestados para que se reduzca su estrés. Dispón, además, puntos altos en donde puedan observar su entorno desde una posición segura y elevada.

Te piden que en lugar de jugar por periodos largos con ellos, lo que tienes que hacer es espaciar las sesiones de juego en breves períodos que imiten el comportamiento natural de caza que tienen. Y, por último, el colocar rascadores de manera estratégica, en postes, en lugares elevados, pero que los alcancen, pueden ser atractivos para ellos, al igual que los rascadores.

