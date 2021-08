Joven no binaria que se volvió viral reaparece para aclarar lo que sucedió (VIDEO)

Andra Escamilla, estudiante de universidad que recientemente se hizo viral por exigirle a sus compañeros que respetaran su pronombre y le llamaran "compañere", reapareció en redes sociales para aclarar cómo ocurrieron las cosas en su clase por Zoom.

"No soy tu compañera, soy tu compañere", decía llorando Andra Escamilla a sus compañeros en su clase virtual cuando apagó la cámara y la clase continuó.

A las pocas horas el video se volvió viral, generando una serie de polémicas en redes sociales por el uso del lenguaje inclusivo.

Andra Escamilla salió a defender su postura y contar su versión

"Cada semestre hay un cierto episodio que una personita no se refiere a mí con el pronombre correcto, y me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada, y entonces, soy yo intentando que respeten mis pronombres"

"Ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado 'ella', otras tantas", dijo en un video de TikTok, asegurando que se trataba de una crisis emocional por soportar por tres semestres que sus compañeros no respeten sus pronombres.

Escamilla aseguró que no interrumpió ninguna clase y el tema que supuestamente estaban viendo en clase, no era ese.

Supuestamente el profesor le había negado presentar un trabajo y eso había provocado que uno de sus compañeros le hablara por "ella".

En otros videos, Andra agradeció a la gente que apoyó su postura y explicó más sobre su género, su nombre y cómo el tema de su pronombre se ha tomado con sus distintos maestros.

JLE