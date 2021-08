Llorando, joven de género no binario exige que la llamen "compañere" en clase

En redes sociales está desatando controversia, e incluso un debate, el video de una clase universitaria donde una joven rompió en llanto y pidió que no la llamen compañera, sino “compañere”, por ser de género no binario.

La estudiante sufrió una crisis y exigió a su compañero, que hablaba en clase sobre el huracán Grace y la afectación que dejó en Veracruz, que la llamara de otra forma, "no soy tu compañera, soy tu compañere".

El uso del lenguaje inclusivo, las dudas sobre qué es el género no binario y también comentarios sobre el término “compañere”, que se pidió en clase, se desataron en redes sociales, y hay opiniones divididas, como la del siguiente usuario.

Es género no binario exige que la llamen "compañere" en clase

El estudiante que la llamó compañera se disculpó al instante y siguió exponiendo su punto, pero el tema siguió fuera de la clase.

En redes sociales, uno de sus compañeros de clase -pidiendo que las personas de género no binario no sean acosadas en redes sociales – opinó que podría de un problema de autoestima y no de identidad.

El género no binario se aplica a personas con una identidad que, con una convicción interna y autonomía, no perciben totalmente como masculina o femenina.

