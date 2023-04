Compra boleto para ver a Rosalía en el Zócalo y usuarios se burlan por la estafa

Un joven feliz porque consiguió un boleto para ver a Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México presumió en TikTok su logro, sin embargo las burlas contra él no se hicieron esperar, pues los usuarios le tuvieron que explicar que lo estafaron.

Por medio de un video, el usuario @orlandovargasv presumió que después de una larga búsqueda se pudo hacer de "dos boletos" para ver a la cantante española este viernes 28 de abril a las 20:00 horas.

La Rosalía dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX este viernes 28 de abril. Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

Boleto le costó mil 500 pesos

"Ya tengo mi boleto para La Rosalía en el Zócalo", menciona el joven en su video.

Pese a que este concierto será gratuito, el joven dijo con tono triunfante que su boleto le costó mil 500 pesos e incluso explicó que tras una larga búsqueda, en la que ya le parecía "raro" que no encontrara un lugar donde pudiera comprar las entradas, un señor muy amablemente lo contactó para ofrecerle las entradas para ver a La Rosalía.

"La Motimami" Rosalía regresa al #AXECeremonia, pero con una larga cosecha de éxitos. En su poderoso show incluye temas como "Saoko", "Bizcochito", "La noche de anoche" y "Linda". Foto: Chucho Contreras

"Afortunadamente un señor en Facebook me mandó mensaje y me dijo que él los vendía . La verdad muy buena onda el señor, incluso de 2 mil me lo bajó a mil 500 pesos", contó.

Además, destacó el hecho de que el señor que lo estafó era "una persona de confianza porque hay muchos que quieren lucrar con este tipo de eventos", comentario que le valió para que los usuarios se burlaran de él.

DAN