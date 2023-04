¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 21 al 23 de abril?

Por Carlos Olivares Baró carlosolivaresbaro@hotmail.com

Hemos sido testigos de un mes de abril marcado por episodios imprevistos en cauce de una primavera calurosa y también acosada por aguaceros inesperados. Regreso de los vacacionistas a sus trajines laborales y estudiantiles: la capital del país regresa a las agitaciones diarias, que toman cuerpo en las aglomeraciones en el transporte público, plazas comerciales repletas, transeúntes en pasos apremiantes. Reabren los espacios culturales con la oferta de una atractiva programación: aquí sugerimos algunas de ellas para disfrutar con la familia y con los amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Concierto pianista Héctor Infanzón

El destacado pianista mexicano Héctor Infanzón se presenta en la sala Manuel M. Ponce con un concierto a piano solo en el cual interpretará piezas de axiomáticos compositores: Piazzolla, Ruiz Armengol, Rajmáninov, Pérez complementadas con obra suscritas por él. Viaje por la música clásica, popular mexicana, tango, jazz latino, bolero y otras modalidades. “Este concierto cobra mucha significación para mí: estaré con mi piano en un encuentro con el publico mexicano en un espacio de intimidad sobrecogedora”, ha dicho el nominado a los Premios Grammy Latino de 2021.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Avenida Juárez y Eje Central. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Viernes 21 de abril, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Concierto pianista Héctor Infanzón Foto: Especial

2. Exposición fotográfica Mentiras. Paisajes tentativos

Patricia Conde Galería se complace en presentar Mentiras. Paisajes tentativos, la primera exposición individual de Juan Rafael Coronel Rivera en la galería. La muestra, curada por Alejandro Castellanos, consiste en 53 fotografías impresas en plata/gelatina, tomadas entre 1995 y 2022. Como escribe Alejandro Castellanos, un humilde componente efímero del proceso constructivo, los pequeños montículos que forman los albañiles para colocar y juntar arena, cemento o piedras, le han servido a Coronel Rivera para crear Mentiras. Paisajes tentativos, una metáfora de la montaña, ese elemento geográfico que es, a la vez, un signo y un mito.

Dónde: Patricia Conde Galería. General Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec. CDMX

Cuando: La muestra estará en la galería hasta el sábado 20 de mayo, 2023.

Entrada libre

Exposición fotográfica Mentiras. Paisajes tentativos Foto: Especial

3. Programa Fomento a la Lectura Central de Libros

En el marco del Día Internacional del Libro, el próximo domingo 23 de abril arrancará el Programa de Fomento a la Lectura Central de Libros, iniciativa que buscará promover la práctica de la lectura por placer y facilitar el acceso a los libros mediante la formación de clubes de lectura del FCE, entre las distintas comunidades de la CEDA CDMX. Asimismo, como parte del programa, el último domingo de cada mes se llevará a cabo un festival literario-cultural, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la CDMX y con la presencia del Librobús del FCE-Educal. Los trabajos del programa Central de Lectura darán inicio el domingo 23 de abril, a las 10:00 horas, en el Estacionamiento Cabecera 1, Nave I-J, del mercado de frutas y legumbres de la CEDA CDMX, con Canastos de Lectura, que incluye narraciones orales, mímica y cuentos, lectura de poesía en voz alta, seña y verbo y pregones literarios, entre otras actividades.

Dónde: Estacionamiento Cabecera 1, Nave I-J, del mercado de frutas y legumbres de la CEDA CDMX.

Cuando: Domingo, 23 de abril, 2023

Horario: de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Programa Fomento a la Lectura Central de Libros Foto: Especial

4. Música UNAM

OFUNAM Segunda temporada 2023 | Shakespeare en concierto. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del director huésped Srba Dinic, participa en la Fiesta del Libro y la Rosa con un programa que incluye las oberturas de Otello de Rossini y de Sueño de una noche de verano de Mendelssohn y la Suite núm. 2 de Romeo y Julieta de Prokófiev, entre otras obras.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 22 de abril, 20:00 horas; domingo 23 de abril, 12:00 horas

OJUEM | Segunda temporada 2023 | Programa 1 Música para cine

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata arranca su Segunda temporada 2023 con un concierto en que interpretará música de las películas Harry Potter, Superman, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y Star Wars, ente otras.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 23 de abril. 18:00 horas

Música UNAM Foto: Especial

5. Fiesta del Libro y la Rosa

La Fiesta del Libro y la Rosa que tendrá lugar del 21 al 23 de abril próximo en el Centro Cultural Universitario (CCU) y sedes alternas (Casa del Lago, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Colegio de San Ildefonso, Casa Universitaria del Libro) con la presencia de personalidades literarias y artisticas de México, Argentina, Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, Brasil, Perú y España.

Evento que cuenta con la participación de la crítica iraní Negar Azimi, la escritora argentina Claudia Piñeiro, la periodista argentina Mercedes Halfon, la escritora mexicana Alma Delia Murillo, la narradora y ensayista nicaragüense Ligia Urroz, el novelista chileno Alejandro Zambra, el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, el novelista mexicano Enrique Serna y el escritor peruano Santiago Roncagliolo, entre otros creadores.

Más de 300 actividades (homenajes, presentaciones, talleres, mesas de diálogo, lecturas, narraciones y artes escénicas): 115 presentaciones de libros, 40 mesas reflexión: varias de ellas sobre la censura en Cuba y Nicaragua; además obras de teatro, lecturas de poesía, narraciones orales y eventos musicales que se realizarán en 8 foros ubicados en el CCU. Destacan los paneles dedicados a las escrituras desde el exilio, la censura religiosa, la militarización, la libertad de prensa, lo políticamente incorrecto, la revolución de las mujeres en Irán o las masculinidades dentro de las diligencias académicas.

Fiesta del Libro y la Rosa

Donde: Centro Cultural Universitario y sedes alternas

Cuando: del 21 al 23 de abril, 2023

Horario: de 10 a 20 horas

Entrada libre

Fiesta del Libro y la Rosa Foto: Especial

6. 80 años Reinaldo Arenas. Escritor que enfrentó a la dictadura cubana

En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM se le rinde tributo al poeta, narrador, ensayista y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas (Holguín, 1943 – Nueva York, 1990). Autor, entre otras novelas, de la célebre Antes que anochezca donde da cuenta de la persecución y encarcelamiento que sufrió en Cuba por su homosexualidad e ideas contrarias a la del castrismo. Participan en la mesa el escritor y periodista cultural Carlos Olivares Baró acompañado por el narrador mexicano Jaime Mesa y la poeta Odette Alonso, quien fungirá como moderadora.

Dónde: Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo: Viernes 21 de abril, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada Libre

80 años Reinaldo Arenas. Escritor que enfrentó a la dictadura cubana Foto: Especial

7. Homenaje al poeta Luis Aguilar (1969 – 2023)

Acto que rememora al poeta mexicano Luis Aguilar, recientemente fallecido. Reconocido y galardonado con varios premios nacionales e internacionales, Aguilar publicó varios volúmenes de versos donde la temática gay predomina. Estudioso de la poesía cubana contemporánea, dio a conocer meses antes de morir Cuba Next Door, antología de apuesta de la poesía de la Isla de 1950 a 2022. Destacan sus poemarios Muchachos que no besan en la boca, Diario de Yony Paz, Travestario, He decidido casarme cuando acabe la guerra y Qué bellos los ojos de este idiota, entre otros. Participan en la mesa Odette Alonso, Julio Cesar Toledo, Luis Armentta Malpica y Moisés Ortega.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Avenida Juárez y Eje Central. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: domingo 23 de abril, 2023

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Homenaje al poeta Luis Aguilar (1969 – 2023) Foto: Especial

8. Concierto de Benack III Quartet

El trompetista y cantante nominado al Emmy Benny Benack III se presenta en el segundo programa del Ciclo New York Jazz All Stars 2023. Músico que ha demostrado ser uno de los talentos más raros: no solo un trompetista fogoso con un dominio conmovedor de la trompeta vernácula postbop en la línea de Kenny Dorham y Freddie Hubbard, sino también un cantante con un fraseo seductor, sutil, maduro y naturalmente expresivo en las rutas posteriores a Sinatra. Además, también es un pianista muy capaz. Su reconocimiento mundial se verifica en los elogios de la crítica especializada y los fervores de los amantes del jazz. Los recientes conciertos transmitidos en vivo en Smalls Jazz Club corroboran las cualidades de una figura musical insoslayable.

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado, 22 de abril, 2023

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 650, 750 y 850 pesos (de acuerdo a la posición de la butaca)

Concierto de Benack III Quartet Foto: Especial

9. Jazz y Gastronomía

Programación de fin de semana del Centro Cultural y gastronómico El Convite. Despliegue de música que parte del jazz con dialogo con lo popular mexicano, lo afrocubano, el tango, el funk, el pop, lo urbano, lo electrónico y lo experimental. Espacio de encuentro de creadores de diferentes disciplinas (teatro, literatura, artes plásticas, danza, cine, fotografía...) en una propuesta significativa de las tendencias contemporánea del arte mexicano y del resto del mundo. Oferta de suculentos platillos del chef Alberto Aguilar, programación musical de Edgardo Aguilar y las relaciones publicas de Celina Aguilar.

Cartelera de este fin de semana:

Viernes de Cena y #jazzgourmet

Gabriel Puentes Jazz Trío

Viernes 21 de abril, 2023/ 20:00 horas

Sábado de Comida y #jazzgourmet

Abril Sánchez Jazz Trío: Con Israel Cupich y Uriel Rodríguez. Invitado especial Jesús Espinoza.

Sábado 22 de abril, 2023. / 15:00 horas

Sábado de Cena y #jazzgourmet

Héctor Infanzón Jazz Trío con Ivan Barrera y Enrique Nativitas

Sábado 22 de abril, 2023. / 20:00 horas

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada Libre

Jazz y Gastronomía Foto: Especial

