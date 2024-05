¡No es tu computadora! Reportan falla en WhatsApp Web; no pueden mandar fotos

Los usuarios de las redes sociales reportan que la plataforma de WhatsApp web presenta fallas, pues aseguran que no pueden adjuntar ni enviar imágenes.

“A alguien más se le cuelga el WhatsApp web?? Al tratar de adjuntar archivo o imagen??”, “Si no podés pasar una imagen por WhatsApp Web, no te desesperes. No sos vos. No es tu compu”, “El Whatsapp Web falla cuando quiero mandar una imagen”, “Estaba peleando con mi laptop porque WhatsApp web no me dejaba enviar imágenes pero ya vine a ver aquí y ajám es WhatsApp web qué está fallando”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Estaba peleando con mi laptop porque WhatsApp web no me dejaba enviar imágenes😒 pero ya vine a ver aquí y ajám es WhatsApp web qué está fallando 🥲 — Susana As ♋ (@susanasal_m) April 30, 2024

Todas las fallas de Meta que afectaron a Whatsapp

Esta esta es la sexta vez poco más de dos veces que los servicios de Meta presentan fallas en sus plataformas.

El pasado 3 de abril, WhatsApp se cayó, en la aplicación móvil, ni de web se podían enviar mensajes, se quedaron atorados por más de una hora, por lo que los usuarios fueron a verificar, como ya es costumbre a X (Twitter) y por supuesto que no dudaron en reaccionar con divertidos memes.

Sin embargo, desde marzo hasta abril, todas las plataformas de Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp se han caído en este periodo de tiempo.

Por ejemplo, la primera falla registrada fue el pasado 5 de marzo, cuando los usuarios reportaron que Facebook los sacó de la app y les cerró su sesión.

Luego unos días después, otra vez se registraron problemas en la Facebook y también en Instagram, ya que Para los días 20 y 21 de marzo, algunos usuarios reportaron que no les actualizaba las noticias de estas redes sociales.

Luego el 1 de abril volvió a fallar Instagram y dos días después se cayó WhatsApp, por lo que los últimos meses han sido intermitentes para la empresa de Meta.