¿Es correcto que mi gato salga de casa? Conoce la opinión de los expertos

Los gatos son de los animales domésticos más queridos por los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Muchos humanos se cuestionan constantemente cómo cuidar mejor de su "michi", desde la alimentación hasta cómo debe jugar o ejercitarse.

Una de las dudas más recurrentes entre los amantes de los gatos es si es recomendable que el minino salga a la calle o es mejor que permanezca en casa. En La Razón te decimos todos los detalles sobre lo que recomiendan los expertos.

¿Es recomendable que mi gato salga a la calle?

Las colonias o ciudades son lugares complejos, llenos de peligros para los mininos. De acuerdo con la revista Fronteniers in Ecology and Evolution, un gatito casero podría correr grave peligro al no saber cómo reaccionara ante diversas circunstancias.

Si desde temprana edad el gato sale a la calle, es más probable que sobreviva a todas las adversidades que se puede encontrar en la intemperie. Regularmente, cuando los gatos no están castrados, suelen escaparse de las casas con la intención de buscar pareja, por lo que se recomienda operarlos desde pequeños.

¿Qué riegos puede correr en el exterior mi gato?

Los riegos que un "michi" puede correr en las calles de las colonias o ciudades son múltiples, desde un atropello, uno de los riegos más habituales, hasta maltrato o envenenamiento.

También puede ser que se crucen con otro amante de los gatos que decida adoptarlos y ya no regrese con su dueño original, además de peleas con otros gatos que también están por la zona.

Es importante destacar que el contacto con otros gatos también puede ser motivo de contagio de enfermedades como parásitos, leucemia, inmunodeficiencia, moquillo, pulgas, garrapatas, lombrices y hongos, entre muchas otras cosas.

DGC