'No sé si estudiar en la Anáhuac o en la Ibero': crean el rap whitexican en TikTok

TikTok se ha convertido en esa plataforma en la que no sólo hemos decidido informarnos, sino también en la que diversos creadores de contenido sacan a relucir su creatividad a través de la cocina, el deporte, el entretenimiento, la cultura -aunque no lo creamos-, las noticias y también la música.

Es precisamente con la música con lo que se ha hecho alusión a movimientos sociales, a eventos coyunturales, a críticas o sátiras sobre acontecimientos no sólo políticos. Recientemente en TikTok se viralizó un video en el que dos jóvenes crearon algo que en redes sociales llamaron "el rap whitexican", en el que hablan sobre el tipo de vida que tiene la clase alta en nuestro país.

¿De qué habla este rap whitexican?

La letra tiene rimas fáciles de aprender, mismas que fueron creadas por Diana y Vale, estas jóvenes que sarcásticamente fueron comparadas con raperos de la talla de Eminem o uno de los más virales en México: MC Dinero.

Parte de la letra contiene frases como "Hi, my name is Vale y me mama ir al pedo", "Me encanta ir de shopping y gastarme el dinero" o "No sé si estudiar en la Anáhuac o en la Ibero", haciendo alusión a dos cosas: el llamado "spanglish" que utiliza en su mayoría la clase alta en México y también las "disyuntivas" a las que tienen que enfrentarse en la vida diaria, desde la llamada "burbuja del privilegio", a comparación de la clase media baja.

Desde hablar sobre lo mucho que les gusta esquiar, sus anhelos por tener novios europeos o "traerse a los niños" como ellas quieren, el rap alcanzó millones de reproducciones antes de ser borrado de TikTok, aunque se siga reproduciendo desde otras plataformas.

'El rap está en buenas manos'

Luego de darse a conocer este rap whitexican en TikTok y después en otras redes sociales, los usuarios no dudaron en escribir comentarios con sarcasmo para las jóvenes.

"Banda, ¿saben si esta obra está en Spotify"; "Desde que salió este tema anda muy callado Eminem" o "Tupac puede descansar tranquilo, el rap está en buenas manos", fueron algunos de los comentarios que con sarcasmo escribieron algunos usuarios en estas plataformas sociales.

El tema referente a los llamados "whitexican" volvió a tomar relevancia estos días luego de ponerse sobre la mesa temas como la gentrificación en colonias populares, mismas que están provocando que los habitantes de estas zonas sean desplazados a causa de las altas rentas de los domicilios, pagadas por gente con mucho más poder adquisitivo o por extranjeros.

Se ha puesto el debate sobre la mesa, pues recordemos que aquellos denominados como "whitexican" son acusados de actuar desde su privilegio y denominar que también contra ellos se comete racismo (el llamado "racismo a la inversa") y discriminación. El video puedes verlo dando click aquí.