A Cynthia Rodríguez se le rompe el vestido en pleno programa de Venga La Alegría (VIDEO)

Cynthia Rodríguez sufrió un accidente en pleno programa en vivo de Venga La Alegría y es que a la conductora se le rompió el vestido.

La novia de Carlos Rivera se emocionó durante el programa, luego de que sus compañeros Roger González y Anette Cuburu anunciaron que el invitado de mañana en el matutino será el juez de La Voz Kids Camilo.

Te puede interesar Survivor México: Conoce a los conductores de Venga La Alegría que entran al programa

Entonces Cynthia Rodríguez tras escuchar la noticia se aventó al sillón para celebrar al invitado de mañana, sin embargo, cuando se dio cuenta el vestido se le había roto de la parte de arriba y por poco enseña de más en Venga La Alegría.

Cuando la joven conductora y cantante trató de cubrirse con los cojines del sillón, pero cuando se levantó se dio cuenta que los tirantes del vestido se habían roto y el vestido se le vino abajo.

Cynthia Rodríguez estuvo muy preocupada por haber mostrado de más en Venga La Alegría y preguntó a sus compañeros si se le había visto algo, aunque ellos dijeron que no, la conductora aseguró que sí.

“Auxilio, se me rompió el vestido ¿qué me está pasando? ¿No se vio nada al aire? Creo que se me salió”, dijo la presentadora de Venga La Alegría.

Los accidentes de Cynthia Rodríguez en Venga La Alegría

Esta no es la primera vez que Cynthia Rodríguez sufra un accidente en Venga La Alegría y es que ella es muy alegre y siempre corre por todos lados con los tacones muy altos que usa y la joven termina resbalándose o cayéndose, sin embargo, ella lo toma con humor.