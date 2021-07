David Páramo, a unas horas de salir del hospital

A 65 días de haber sufrido un derrame cerebral, el analista financiero, David Páramo, se encuentra a unas horas de salir del hospital donde fue atendido y terminará su recuperación en casa.

Así lo anunció en su espacio informativo nocturno el periodista y amigo del autonombrado “Padre del Análisis Superior”, Ciro Gómez Leyva.

El comunicador señaló antes de concluir la emisión de esta noche, que platicó el sábado pasado con él y calificó como impresionante la forma en que se ha recuperado.

Agregó que si algo añora (Páramo) “es estar aquí todas las noches”.

“Por lo pronto, fiel a su estilo, David, siempre David, nos hizo llegar este mensaje para ustedes”, destacó Gómez Leyva.

Este fue el mensaje de David Páramo, previo a su salida del hospital

“El Padre del Análisis Superior le tiene una noticia que usted ha esperado, había soñado y sé que en sus oraciones ha estado. En muchas de las oraciones de ustedes las he sentido”, comenzó su mensaje grabado.

“El Padre del Análisis Superior ha vencido al aneurisma. El aneurisma que estuvo cerca de cobrarme la vida ya no existe, ya no más. Ahora lo único que está quedando es luchar por los remanentes, luchar en contra de los remanentes”, continuo.

El analista financiero, David Páramo, se encuentra a horas de salir del hospital Foto: captura de pantalla

“Por ahí no puedo caminar tan bien como es normal… por ahí no puedo hacer cosas tan rápido como son normales, pero la gran noticia es que, usted que es fan, que es seguidor, que es y se considera amigo del Padre del Análisis Superior, pronto me volverá a ver en televisión”, dijo a su estilo.

“Caminaré por el pasillo y usted reconocerá quién es el que sabe de finanzas, quién es el que lo sabe todo en el mundo de la economía”, adelantó.

Y remató diciendo que “pronto nos vemos por allá y voy a regresar renovado, renovado”.