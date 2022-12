"No debe ser muy listo": Ladrón roba decenas de zapatos del mismo pie

El pasado miércoles se registró un asalto en una tienda deportiva en la localidad gallega de Noia, en la comunidad de Galicia, España, donde el ladrón consiguió robarse 15 zapatos, pero con la particularidad de que todo el calzado fue del pie derecho.

" No debe de ser muy listo ", afirmó con resignación el dueño del local en un testimonio retomado por La Voz de Galicia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la mañana, cuando una vecina de la zona alertó que un hombre se encontraba robando la tienda. Presuntamente, el asaltante rompió la puerta de cristal del negocio, pero no consiguió traspasar la reja de seguridad que estaba tras ella.

Sin embargo, este obstáculo no fue impedimento para el ladrón, ya que logró acceder a través del escaparate de la tienda y de esta forma se robó 15 zapatos, pero todos del pie derecho.

"No me sorprende", afirmó el propietario del local, quien aseguró que no es la primera vez que asaltan su tienda.

Cabe mencionar que este allanamiento se registra tras la detención de seis personas señaladas como presuntas autoras de 21 robos en la localidad de Noia, de acuerdo con el medio español.

RFH