Adiós al 'sueño americano' de Oso: deportan al perrito migrante que cruzó a EU

Seguramente viste en algún lado ese video en el que se ve a varios migrantes cruzar de Tijuana a Estados Unidos, aprovechando el descuido de unos trabajadores que reparaban parte del muro que divide a México del territorio que gobierna Joe Biden.

Bueno, entonces recordarás a un perrito que también cruzó con ellos, como si en ello se le fuera la vida, tratando de alcanzarlos o quizá pensando que jugaban con él y que los tenía que atrapar. En redes sociales fue tal el impacto que en los comentarios de las cuenta en las que se subía la grabación, se leían no sólo las bendiciones para los migrantes, sino también para el perrito.

Su nombre es Oso y se dio a conocer que fue deportado a México, debido a las peticiones que la Patrulla Fronteriza recibió para que lo regresaran a casa.

Comerciantes lo reclaman y lo deportan

De acuerdo a diversos medios de comunicación, luego de haber cruzado la frontera, Oso fue localizado por la Patrulla Fronteriza, misma que comenzó a recibir las peticiones de los comerciantes tijuanenses, quienes conocen al perrito y lo cuidan ellos mismos.

Fueron ellos mismos los que revelaron que este perrito es muy inquieto y además muy cariñoso, por lo que cuando vio que los migrantes corrían, seguramente pensó que estaban jugando y los siguió sin saber que ya estaba pisando el territorio de otro país.

🤣 ¡Firulais fue deportado! 🐕

Vuelve a #Tijuana el perrito que cruzó con migrantes a 🇺🇸 #EstadosUnidos; se llama #Oso 🐶 ¿Volverá a buscar el #SueñoAmericano? pic.twitter.com/SkOvkV3B3k — César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) September 28, 2023

La historia de Oso

Oso es un perro que fue abandonado en las playas de Tijuana, Baja California y que ahí se crió con los comerciantes de la zona, quienes no dudaron en darle comida, agua y techo, para que lograra sobrevivir y tener una mejor vida. Dicen que Oso tiene cerca de seis meses de edad y que no come nada de croquetas, que su dieta es a base de camarón o de la comida que le den los demás.

Sin duda, este perrito se robó el corazón de todo México.