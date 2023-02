Día de San Valentín: ¿En qué países está prohibido celebrar el amor y la amistad?

Este 14 de febrero, como cada año, las calles se llenarán de flores, globos, peluches y chocolates, y los restaurantes se encontrarán a su máxima capacidad.

Mientras esta situación es una costumbre en países como el nuestro, lo cual nos haría pensar que el Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, es una celebración universal, la realidad es que en algunas naciones éste no sólo no se celebra, sino que hasta se ha prohibido . ¿Será que no les gusta el amor?

¿En qué países está prohibido celebrar San Valentín?

En países como China y Japón no existe la costumbre de celebrar el Día del Amor y la Amistad como lo habituamos en México, si bien cuentan con sus propias fechas equivalentes. Sin embargo, de acuerdo con National Geographic, hay algunos países donde conmemorar este día excede todos los reglamentos.

Arabia Saudita

Según la revista, la celebración de San Valentín se encontró prohibida en este país oriental por décadas, si bien los ciudadanos nunca dejaron de entregar regalos a sus parejas de forma clandestina.

Sin embargo, la situación cambió en 2016, cuando el príncipe Mohammad bin Salman relajó las medidas de cumplimiento de las normas religiosas, momento a partir del cual los ciudadanos se abrieron a dar y recibir globos y flores.

Malasia

En 2005, autoridades de este país establecieron que la celebración de San Valentín aludía a “elementos del cristianismo”, por lo cual se penó su conmemoración. Si bien la ciudadanía se ha opuesto por décadas, las autoridades, según National Geographic, no han hecho más que recrudecer la vigilancia , llegando a realizar persecuciones a parejas en hoteles y parques públicos.

India

Más que el gobierno, en este país han sido los grupos nacionalistas extremistas quienes han protestado por la celebración. Incluso, han llegado a arremeter contra las parejas que muestran públicamente su afecto en este día, marcándoles el rostro o cortándole el cabello a las mujeres.

También, una campaña en redes sociales iniciada por estos grupos pidió que se obligara a contraer matrimonio a las personas que se atrevieran a celebrar este día.

Pakistán

En 2016, el entonces presidente Mamnoon Hussain declaró que la fiesta de San Valentín “no tiene ninguna relación con nuestra cultura”, lo cual llevó a una prohibición por parte del Tribunal Supremo al año siguiente.

Sin embargo, según National Geographic, los ciudadanos de este país buscan la forma de continuar el festejo, a pesar de la férrea vigilancia de la policía.

Irán

De nuevo, son las autoridades las que han prohibido la celebración de este día aludiendo motivos religiosos. En su lugar, algunos grupos islamistas prefieren conmemorar la fiesta del Sepandārmazgān, en honor a una deidad zoroastriana que representa el amor. Sin embargo, muchos iraníes también continúan los festejos tradicionales en secreto.

