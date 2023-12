¿Cuándo es el Día de los Santos Inocentes y por qué se celebra? ¡Cuídate de estas bromas!

Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, un día conocido por hacer bromas, sin embargo, detrás esta celebración divertida hay una oscura historia que marcó su origen.

¿Cuál es el origen del Día de los Santos Inocentes?

El Día de los Santos Inocentes conmemora la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande para eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret.

El único evangelio canónico que relata este episodio es el de Mateo, que dice que se cumplió la profecía de Jeremías. Otros evangelios apócrifos también mencionan la masacre, pero son de composición tardía.

No hay evidencia histórica ni arqueológica que confirme la veracidad de este hecho, y ningún historiador de la época lo registra. Sin embargo, la crueldad de Herodes es conocida por otras fuentes, como Flavio Josefo.

Día de los Santos Inocentes Especial

La fecha del 28 de diciembre se fijó en el siglo V, coincidiendo con la fiesta romana de los Saturnales, que se celebraba del 17 al 23 de diciembre y se caracterizaba por el intercambio de regalos, las comidas festivas y las bromas.

En la Iglesia católica, el día de los santos inocentes tiene grado de fiesta y se honra a los niños mártires que protegieron al Niño Jesús con su sangre. En algunas regiones se acostumbra a vestir a los niños de blanco y a regalarles dulces o ropa.

En el mundo hispano, el día de los santos inocentes se ha convertido en una ocasión para hacer bromas o decir mentiras, siguiendo la tradición de los Saturnales. Los medios de comunicación suelen publicar noticias falsas que luego desmienten.

Bromas de las que te tienes que cuidar el Día de los Santos Inocentes

En México y América Latina, se suele pedir cosas prestadas con la intención de no devolverlas, o de asustar al dueño. Cuando alguien cae en la broma, se le dice: "Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar".

En otros países, como Francia, Italia o Estados Unidos, el equivalente al día de los santos inocentes es el April Fools' Day o el Pesce d'aprile, que se celebra el 1 de abril y también se hacen bromas inocentes.

Cambia el azúcar por la sal. Esta es una broma clásica que puedes hacer en el desayuno o en cualquier momento que alguien quiera endulzar su bebida. Solo tienes que cambiar el contenido del azucarero por el del salero y esperar a ver la reacción de tu víctima cuando pruebe su café o té.

Día de los Santos Inocentes

Pon un cartel de "se vende" en la casa o el coche de tu amigo. Si quieres hacer creer a tu amigo que alguien quiere comprar su casa o su coche, puedes poner un cartel de con su número de teléfono en la puerta o en el parabrisas. Seguro que se sorprenderá cuando empiece a recibir llamadas de supuestos interesados.

Envía mensajes falsos por WhatsApp. Por ejemplo, puedes decirles que has ganado la lotería, que te has casado por sorpresa o que te has convertido en una estrella de Hollywood. Lo importante es que al final les digas que todo es una broma y que les desees un feliz día de los inocentes.

Haz una captura de pantalla del escritorio de tu amigo y ponla como fondo de pantalla. Esta es una broma que puedes hacer en el ordenador de tu amigo cuando no esté mirando. Solo tienes que hacer una captura de pantalla de su escritorio y ponerla como fondo de pantalla. Luego, oculta todos los iconos y la barra de tareas. Cuando tu amigo vuelva a usar su ordenador, pensará que no funciona nada y que no puede abrir ningún programa.