"Soy rico, no culpable de que te vaya mal": señalan a Diego Dreyfus de discriminación (VIDEO)

Es 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación, día en el que se reitera que todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno, que se respete su dignidad humana, su autonomía, privacidad y confidencialidad; que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones, tal y como lo comparte la Organización de las Naciones Unidas.

Este año, por ejemplo, ONUSIDA refiere algo todavía más cierto: "representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte de una transformación e involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa".

En días recientes se viralizó un video que el coach de vida, Diego Dreyfus, subió a su cuenta de TikTok, en donde se dice harto de que "se glorifique la pobreza" y de que la gente critique a quienes, como él, "hombre blanco", son "ricos" y "tengan privilegios". Los comentarios señalaron a Dreyfus por discriminación y también clasismo.

¿Qué dice Diego Dreyfus en este video?

El coach de vida, Diego Dreyfus, subió hace unos días a su cuenta de TikTok, parte de una de sus conferencias, en donde dice que él no ha abusado de los privilegios que le da el ser "blanco", haciendo alusión al tema de la discriminación desde el privilegio, el cual se critica sumamente en redes sociales, en su mayoría, por la clase media baja.

"No metas a todos en la misma cajita. Si soy hombre, no soy tus hombres. Si soy blanco, yo no tengo un privilegio que he abusado de él. Si soy rico, yo no soy el culpable de que te vaya mal. Sólo soy como soy y este ped* de andar pagando crímenes genéricos, me tiene hasta el huevo. La probreza y glorificarla, es una mamad*", dice el coach en los primeros 18 segundos del video.

Aprovechó la mención de la pobreza y el que "los pobres" le echen la culpa a "los ricos" de que les vaya mal, comparando al capitalismo con cebras y leones. "Se les olvida a todos: hay un sistema que se llama capitalismo, que te tiene pobre y oprimido. Chido. Quitemos el sistema y mañana, abajo de este juego llamado sociedad, si lo quitamos, está un juego que se lama 'naturaleza'. Mañana se quita el capitalismo y ya no hay pobres, hay vivos o muertos. No la hiciste: te mueres. Pregúntenle a las cebras. Hay sindicatos de cebras" ironizó.

"¿Hay cebras tristes, pobres y enojadas, indignadas con el privilegio de ser león? ¡Qué hijas de put* las leonas! ¿Cómo ves? Nacen con colmillos, garras y chingonas (haciendo alusión a las personas privilegiadas). Y yo nazco con unas rayas blancas y negras y unas put*s pezuñas. '¡No a las leonas, privilegio de mierd*!'. ¿No quieres que te coman? Aprende a comer, cabr*n", termina Dreyfus.

Desmontando ideologías progres: otro héroe sin capa



pic.twitter.com/xjBoDq1yUX — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) February 26, 2023

Los comentarios que lo señalan por discriminación

"El pobre es pobre porque quiere, bro. Tan fácil como comprar tres casas, vivir en una y rentar dos, bro"; "Gran video para ejemplificar nula comprensión de desigualdades estructurales e históricas y falacias comparativas naturaleza-sociedad"; "Creer que el sistema, cualquiera que sea, no te condiciona para ser pobre o no, es ignorar demasiadas cosas", fueron algunos de los comentarios que Diego Dreyfus recibió en contra de lo que los mismos usuarios calificaron como discriminación.

¿Qué es hablar desde el privilegio?

De acuerdo a diversos activistas, "hablar desde el privilegio es lanzarse a opinar sin observar precisamente la posibilidad de tener puntos ciegos a raíz de ese privilegio. Hablar desde el privilegio es no tomar las medidas necesarias para reducir esos puntos ciegos. Hablar desde el privilegio es centrarse a uno mismo en un tema en el que no es protagonista y usurpar el lugar de las personas que, precisamente, tendríamos que estar escuchando para procurar reducir nuestros puntos ciegos".