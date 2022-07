Un entrenador personal afirma que correr como perro mejoró su estado físico

Un entrenador personal de Indiana, Estados Unidos, afirma que correr a cuatro patas, como un perro, todos los días durante casi un año ha hecho maravillas en su estado físico, recomienda que otros sigan su ejemplo.

"La idea de usar la posición de cuatro patas fue mía", dijo Nathaniel Nolan, de 31 años. "No he visto a nadie más hacerlo. Todavía vivo una vida completamente normal, pero dedico tiempo para hacer esto todos los días".

Desde hace casi un año, el hombre nativo de Indianápolis ha pasado al menos 30 minutos diarios caminando y corriendo sobre sus manos y pies como el mejor amigo del hombre, afirmó.

En un video compartido en TikTok con más de 21 millones de visitas, se puede ver a Nolan usando sus manos y pies para trotar sin esfuerzo sobre la hierba como en alguna película de hombres lobo, cuando están a punto de transformarse.

Otro clip muestra al entusiasta de las artes marciales caminando sobre sus manos mientras sostiene pesas para ayudarlo a aclimatarse a moverse como un perro callejero.

Nolan dijo que comenzó la rutina de ejercicios inspirada en los cachorros después de experimentar "dolor en la muñeca y dolor crónico en las articulaciones" debido a su régimen habitual. "Estaba llegando al punto en que no podía entrenar sin dolor", recordó.

"Muchas de las cosas que hago son de alta intensidad, así que quería una mayor exposición a los movimientos de baja intensidad, y es por eso que comencé a entrenar en cuatro patas".

Nathaniel dijo que comenzó haciendo 60 segundos a la vez, luego agregó un minuto cada día antes de limitarlo a 30 minutos para evitar que el disfraz de perro "se salga de control".

Ahora, casi al año de caminar como un perro, Nolan dijo que su nivel de condición física ha mejorado literalmente a pasos agigantados. Afirma que su dolor en las articulaciones y la espalda se ha disipado.

También comenta que su físico se ha vuelto mucho más definido, como lo demuestran sus videos, y que no ha sufrido ningún efecto secundario aparte de los callos en las manos.

"¡Cariño! el perro raro del vecino loco se soltó de nuevo", bromeó un usuario de TikTok, mientras que otro escribió: "Esta es la cosa más loca que he visto en mi vida. ¿Qué anda mal con el mundo?".

Nathaniel, por su parte, dijo que no podría importarle menos lo que la gente piense de sus sesiones de entrenamiento de cuatro extremidades. "He visto gente en Internet hablando de eso, pero realmente no he pensado mucho en cómo se ve mientras me muevo", explicó.

"Si quieres hacer algo con tu cuerpo, debes prepararlo para ello. Entonces, si quieres ponerte en forma y hacer ejercicio, definitivamente deberías hacer esto. Cualquiera puede beneficiarse de esto", declaró.