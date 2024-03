"Hoy vivimos un momento único a bordo: ¡dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo! Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón". Así es como a través de sus redes sociales, Aeroméxico informó sobre el nacimiento de un bebé en el vuelo AM113 que salió de Ciudad Juárez con destino a la Ciudad de México.

Luego de viralizarse un video en donde se comparte el nacimiento del bebé en pleno vuelo, resaltando el trabajo de la tripulación y de la doctora que viajaba en ese mismo avión, la gente se preguntaba si el bebé ya era acreedor a vuelos gratis de por vida, tal y como reza una leyenda urbana en nuestro país, sin embargo... ¿Esto es cierto? ¿A quien nace en pleno vuelo se le dan viajes gratis de por vida? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay alguna cláusula? Tranquilo, estas dudas las resolveremos hoy.

leer más Aterrizaje de emergencia; desvían vuelo que perdió una llanta tras despegar

¿Es cierto que los bebés que nacen en un vuelo tienen viajes gratis de por vida?

No. Esto no es cierto. Y no que no suceda, sino que no hay una cláusula que refiera que si se llega a presentar este tipo de situaciones, se compense al bebé con un regalo como viajes gratis de por vida. Todo dependerá de la aerolínea y no sólo de sus políticas, sino de cómo es que quiere tratar el asunto ante los clientes y los medios de comunicación.

Por ejemplo, en 2015, Jazeera Airways decidió regalar boletos de avión a Nancy, una bebé que nació durante uno de sus vuelos con destino a Egipto, pero hasta que ella cumpliera los 18 años. Otro caso, en 1995, fue similar a éste, sólo que Thai Airlines, en lugar de dar vuelos gratis de por vida al bebé, le otorgó una beca de estudios.

En este caso particular en México, no se le darán vuelos gratis de por vida al bebé que nació a bordo de un vuelo que iba de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, sin embargo, Aeroméxico informó a través de un comunicado que le regalarán 90 vuelos. ¿Por qué 90? Porque ese es el aniversario que cumple este año la aerolínea. "Estamos muy emocionados de haber sido parte de esta gran historia que apenas comienza, y al haber ocurrido en el marco de nuestro 90 aniversario, lo celebraremos invitando a este bebé a volar 90 veces gratis con nosotros", indica Aeroméxico en un comunicado.

Hoy vivimos un momento único a bordo: ¡dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo! 👶 Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón.



Gracias a la increíble tripulación del vuelo AM113, a la valentía de la doctora que viajaba con nosotros y a este bebé… — Aeroméxico (@Aeromexico) March 15, 2024

¿Es seguro viajar en avión durante el embarazo?

De acuerdo a especialistas como Mayo Clinic, es necesario que consultes con la aerolínea antes de organizar un viaje estando embarazada. "Después de las 36 semanas de embarazo, el proveedor de atención médica puede aconsejarte que no vueles. Algunas aerolíneas no permite que las embarazadas vuelen después de las 36 semanas", indican en su sitio web.

Así que ya sabes, eso de los vuelos gratis de por vida para aquellos bebés que nacen durante un vuelo es sólo un mito, sin embargo, puede suceder que la aerolínea haga excepciones y unas cuantas millas sí le cedan a los recién nacidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.