Gana 20 mil dólares al mes pero cada novio la deja cuando sabe su trabajo

Amanda Sommer de 27 años de edad está ganando muchos miles de dólares en su nuevo trabajo, pero cada novio al que le cuenta qué hace, la abandona.

La joven era asistente de vuelo, pero dejó su trabajo para mostrar su belleza en OnlyFans a cambio de miles de dólares, con el gran inconveniente, cuenta, de que cada novio que se entera de qué hace la deja.

No todo es lo que parece, y sufre mucha soledad, dice la modelo de Reino Unido, que a pesar de los dólares que ha hecho, no logra llevar una relación duradera con un novio y está “frustrada” porque los hombres no aceptan su trabajo.

La modelo de OnlyFans está logrando miles de dólares pero quisiera tener un novio Foto: Especial

Gana miles de dólares pero ningún novio acepta su trabajo

“Sigue sucediendo, los chicos con los que me relaciono siguen descubriendo y también se enojan porque les mentí sobre lo que hago, pero si fuera sincera con ellos, no querrían tener nada que ver conmigo”, dice.

Amanda considera que los hombres se ponen celosos de que ella habla con otros en la aplicación, y de que ella gana mucho dinero en la aplicación.

No es justo (…) me siento harta y he estado soltera durante mucho tiempo y a nadie parece gustarle y darle una oportunidad Amanda Sommer

