VIDEO | Se burlan de concurso de 'equitación vegana' en TikTok: usan caballos de madera

Con el objetivo de no fomentar el maltrato animal, se llevó a cabo una competencia de equitación que abrió la polémica, el debate y la conversación en TikTok, en donde se viralizó este concurso en el que no usan caballos reales.

"Equitación vegana" es el nombre de este concurso en el que no se usan animales verdaderos, sino caballos de madera. Los movimientos que hacen los y las participantes provocaron la burla de muchos de los usuarios de las redes, quienes no dejaron pasar la oportunidad para exponer sus puntos de vista sobre por qué es que a esta competencia no la ven nada normal.

¿Qué es la equitación vegana?

En Finlandia realizaron una competencia que reflejara que puede haber diversión sin necesidad de utilizar animales. El evento deportivo llamado "equitación vegana", congregó a miles de aficionados a estas acrobacias equinas, aunque no hubo ninguna presencia de caballos para evitar su dolor o cansancio.

Hobby horsing, una disciplina que se practica fervientemente en Finlandia. Especial

Los y las participantes resolvieron usar caballos de palo, exigiéndose a ellos mismos saltar las vallas de casi dos metros de altura con su propio esfuerzo y no montando un caballo real, sino uno de madera. Aunque los comentarios en redes hicieron burla sobre esta actividad, la realidad es que los que criticaron "quedaron" totalmente.

Si no es equitación vegana, ¿qué es?

Esto que muchos están criticando y por lo que se están "atacando" en redes sociales, no es "equitación vegana" sino "Hobby horsing", una modalidad deportiva que se basa en usar caballos de madera o de juguete, en lugar de caballos reales.

La disciplina consiste en completar circuitos de pruebas montando el caballito de madera, tal y como pasa en la equitación, saltando vallas que implican el esfuerzo de las participantes, que rondan entre los 10 y los 18 años. ¿Ves? Por eso es mejor estar enterado de todo antes de lanzar una crítica en redes.

Aunque esta "equitación vegana", como fue llamada en redes sociales, implica que no se usen a los animales como objeto para una competencia y se provoque su dolor o esfuerzo, la realidad es que activistas pro derechos de los animales aplauden esta disciplina, realizada en su mayoría por mujeres.