'Me robó mi juventud': joven de 22 años muestra los efectos que la maternidad le causó (VIDEO)

Dejar de romantizar la maternidad es uno de los objetivos que tiene también el feminismo, en esta lucha por hacer ver que aquellas mujeres que deciden ser madres, no la pasan tan bien como nos lo quieren hacer ver en comerciales de televisión, en las telenovelas o en las revistas que vemos en los aparadores.

Kendra Sykes ha compartido su historia en TikTok, pues se convirtió en madre a los 22 años, ilusionada de cómo sería este proceso, sin embargo, ha desmitificado la maternidad romántica pues dice que su pequeña bebé le ha robado poco a poco la juventud.

En estas historias, ella ha mostrado cuáles son los efectos físicos que ha tenido desde que se convirtió en madre y asegura que la gente piensa que tiene más edad de la que en realidad contabiliza. Kendra dice que después de la maternidad, su vida no ha sido la misma.

Así es como luce Kendra en TikTok. Especial

'Las niñas roban la belleza de sus madres'

En TikTok, Kendra reveló cómo es que desde que se convirtió en madre, se ha desgastado físicamente. "Un cuento dijo una vez que las niñas roban la belleza de sus madres", es el título de este video en el que la joven de 22 años cuenta cómo ha llevado su proceso de maternidad.

"Tengo una hija y me ha robado mi juventud", explica Kendra cuando la cuestionan sobre si en realidad es madre o por qué es que luce mayor cuando en realidad tiene 22 años.

'Nunca es culpa de los hijos'

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, pues acusaron a Kendra de estar culpando a su hija de cómo se ve físicamente. "Mi madre me decía esto cuando era pequeña y crecí sintiéndome culpable. Espero que tu hija nunca te escuche diciendo esto"; "Nunca es culpa de los hijos. No le hagas sentir culpable por ello", fueron algunos de los comentarios que encendieron el debate en redes sociales.

Otras más se solidarizaron con Kendra. "Yo tenía la piel perfecta hasta que tuve a mi hija"; "Yo tengo 30 y tengo mucho acné. A la gente le encanta juzgar porque sí", fueron comentarios que la apoyaron.