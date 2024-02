¿La ropa negra te hace sentir más calor? Hemos vivido engañados, según la ciencia

¿Vestir de negro te hace sentir más calor? ¿Cuántas veces no te han preguntado si no tienes calor, cuando en plena primavera o verano, "te atreves" a ponerte una prenda negra? Y eso, claro está, pasa a tu cerebro. Comienzas a sentir calor y, entonces, optas por una prenda blanca para que la alta temperatura no te sofoque en esas temporadas.

Sin embargo... ¿Hemos considerado alguna vez que esto puede ser falso? ¿En algún momento tomamos en cuenta a la ciencia para saber si esto en verdad ocurre, si en serio nos da más calor en esas épocas si vestimos de negro? Hoy, quizá, echamos abajo esa teoría o mito o versión popular, como quieras llamarle, ayudados de la ciencia.

¿La ropa negra te hace sentir más calor? ¿Qué dice la ciencia sobre eso?

Hace ya algunos ayeres, Arturo Quirantes, profesor de la Universidad de Granada, en España, explicó a la BBC que aunque la gente tiene la idea de que la ropa negra absorbe la luz solar y la transforma en calor, la realidad es otra pues no toma en cuenta un factor importante: nuestro cuerpo también genera calor.

"Nosotros emitimos energía térmica. Si llevamos ropa blanca, el calor que emitimos rebota contra la tela y no puede salir. En cambio, si la tela es negra, lo absorbe, y si corre brisa, ésta se lleva el calor por convección, que es un mecanismo eficiente para mantenernos frescos", explicó.

Para que entendiéramos un poco mejor estos conceptos, Quirantes puso como ejemplo a la ropa de los beduinos, cuyas túnicas negras, en tiempos de calor y estando en el desierto, llaman la atención pues todos se preguntan: ¿No se estarán muriendo de calor? "El elemento clave en la ropa de los beduinos es que (además de ser negra) está suelta. Eso hace que se creen corrientes de convección que permiten expulsar el calor del cuerpo más eficientemente".

¿Será que puedes usar ropa negra en tiempos de calor? Esto dice la ciencia. iStockphoto

¿Por qué sólo se habla de blanco y negro y no de los demás colores?

Quirantes explica que básicamente se habla del blanco y el negro porque ambos son extremos. "Un objeto se ve blanco porque refleja toda la luz que le llega. El negro, al contrario, lo absorbe todo y no emite nada. En medio hay toda una gama de colores. Cuanto más oscura sea la ropa, concluye, más calor absorberá y reflejará menos. Cuanto más clara, hará exactamente lo contrario", finalizó.

¿Qué quiere decir esto? Que la prenda negra sí absorbe el calor, pero el aire caliente sube y no permite que el calor extra llegue al cuerpo de la persona que viste prendas negras.

Así que el que traigas ropa negra en temporada de calor, no significa que vayas a tener todavía más calor en épocas de primavera o verano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.