'Lomito' amante del metal escapa de su casa para asistir a concierto 'perrón' de Metallica

El gusto de los animales por la música es un tema que siempre ha generado mucho interés. Algunos aseguran que ciertas especies, como aves o mamíferos, pueden responder de manera positiva a cierto tipo de ritmos.

Múltiples videos en las redes sociales dan cuenta de 'lomitos' que reaccionan con movimientos, aullidos e incluso cambios en su comportamiento, lo que ha llevado a la especulación sobre si pueden apreciar la música de una manera similar a nosotros, los humanos.

Lo anterior viene a cuenta porque una perrita de Los Ángeles, identificado como "Strom", demostró ser una auténtica "Maestra de los Cachorros", pues se coló al concierto del pasado 25 de agosto de Metallica, la legendaria agrupación de metal.

Por su puesto, la popular banda autora de éxitos como One, The four horsemen y Fade to black, y que ahora promociona su álbum “72 Seasons”, no dejó pasar el incidente y lo publicó en Facebook.

De acuerdo con la agrupación, la "lomito" disfrutó el espectáculo cuyas entradas se agotaron. Una foto muestra al aventurero cachorro sentado en el lugar.

¡Puede que hayas oído que tuvimos un fan de cuatro patas que se unió a nosotros para #M72LA! A pesar de los informes de lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa junto a SoFi Stadium e hizo su camino al concierto ella sola", señaló la banda en redes sociales. Foto Facebook / Metallica

"Después de una noche completa viendo el espectáculo con su #MetallicaFamily, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente", escribió la agrupación.

“Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas 'Barx Æterna', 'Master of Puppies' y 'The Mailman That Never Comes'”.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, "Storm" fue llevada a un refugio cercano después de ser encontrada en el concierto. Su dueño vio el mensaje y la recogió al día siguiente.

"Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al #M72 World Tour", escribió la banda. "Pero esta perra sí tuvo su día".

El espectáculo de Metallica fue una de las dos presentaciones en el SoFi Stadium. En tan sólo un espectáculo ya se rompió de asistencia del lugar.

