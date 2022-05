James Hetfield de Metallica llora en pleno concierto: "Ya estoy viejo y no puedo tocar" (VIDEO)

James Hetfield, líder de Metallica, vivió un emotivo momento en un concierto que la banda dio en Brasil este fin de semana.

El cantante de Metallica rompió en llanto durante el show al hablar de sus inseguridades. "Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir. Me sentía inseguro, pienso que ya estoy viejo y no puedo tocar esta mier... Es lo que me decía en mi cabeza", dijo James Hetfield de Metallica.

"Así que hablé con estos chicos y me ayudaron. Así de simple. Me abrazaron y dijeron que si me sentía bien. Ellos cuidarán mi espalda", dijo el líder de Metallica con los ojos llenos de lágrimas.

Ante el emotivo momento, sus compañeros de la agrupación, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, no dudaron en demostrarle su apoyo, pues todos corrieron a abrazarlo.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes” afirmó el cantante de Metallica.

James Hetfield de Metallica y su batalla contra el alcoholismo

James Hetfield de Metallica ha luchado contra el alcoholismo en los últimos años, la primera vez que entró en rehabilitación fue en 2001 y, más recientemente, en 2019, lo cual obligó a la banda a aplazar todos sus planes, pospuestos después una vez más por la pandemia.