VIDEO. ¡Quería ser rico! Youtuber compra 5 mil cachitos de lotería; ganó la mitad de lo que gastó

¿Quién no ha soñado con ganarse la lotería para no tener que volver a trabajar? Apuesto que más de uno lo ha pensado alguna vez en su vida, pero no solo los mortales sueñan con esto, también los youtubers, que parece sus trabajos son los más sencillos del mundo, desean ganarse la lotería.

El youtuber de Los misterios de Matt quiso hacer realidad este sueño y para ello decidió gastó 50 mil pesos en 5 mil boletos de lotería de raspa y gana con la esperanza de ganarse el premio gordo o por lo menos recuperar dicha inversión.

"Les voy a mostrar lo que pasa cuando gastas 50 mil pesos en rasca y gana de la lotería. ¿Será que me voy a hacer rico o me voy a quedar pobre? Acompáñenme a ver cómo me fue y si valió la pena arriesgar tanto dinero en un juego de azar. No se pierdan este video que está muy divertido y emocionante", explicó en un video.

Ganó 20 mil 490 pesos

Con ayuda de varios amigos comenzó a rascar todos los cachitos y los que salieron premiados los fue apartando para que al final sumará a cuánto ascendía su fortuna; "nunca pensé que raspar estos cachitos sería tan cansado", comentó Matt.

Aunque les llevó todo el día, finalmente terminaron de raspar todos los cachitos de lotería y para su sorpresa no ganó ni la mitad de lo que invirtió en los 5 mil pedacitos. En total recaudó 20 mil 490 pesos.

"Significa que únicamente recuperamos el 40 por ciento de lo invertido, por lo que no recomendamos hacer esto, aunque fue un experimento muy divertido", mencionó en su video.

Y es que aunque hubo boletos que traían premios de más de 1 mil pesos, no fue suficiente en comparación con los que solo le devolvieron 10 pesos; "Chéquense, de los 5 mil boletos que compramos, solo uno tenía un premio de mil pesos, lo cual es pésimo en el sistema de raspaditos", concluyó Matt.

DAN