¿Va a temblar el 19 se septiembre? Arman apuestas y MEMES de esta fecha

El 19 de septiembre es una fecha que puede ser temida para cientos de mexicanos, ya que en algunos años en este día se registraron sismos, que provocaron pérdidas de personas y materiales entre los escombros.

En ese sentido, la gente en redes sociales comienza a hablar y a viralizar creencias, memes e incluso se armaron fotos con supuestas apuestas para preguntarse si temblará o no el 19 de septiembre.

Aunque es una fecha que a varios les causa nerviosismo, hay quienes deciden tomarlo de manera más amena y hacen memes e incluso en los últimos días se ha viralizado una quiniela llamada "Atínale al temblor" , esta tiene apartados para llenar, en los que preguntan la intensidad en grados Ritcher y dónde será el epicentro.

Así luce la quiniela que circula en redes sociales. Foto: Especial

Por su parte, también surgió en redes sociales una llamada "¿Tiembla o no el 19 de septiembre?", según del sitio Calientemx, cabe destacar que solo es en forma de broma, ya que el sitio no ha hecho ninguna apuesta de este tipo, sin embargo se difundió que si no hay sismo pagan 2 mil pesos por cada 100 pesos que apuestes.

Los mejores memes porque se acerca el 19 de septiembre

Por medio de redes sociales se han compartido diversos memes que demuestran miedo, unión e incluso burla de la fecha en la que a la gente le parece raro que vaya a temblar en 19 de septiembre.

Memes del 19-S. Foto: Captura de pantalla

Memes del 19-S. Foto: Captura de pantalla

Memes 19 de septiembre. Foto: Captura de pantalla

Memes 19 de septiembre. Foto: Captura de pantalla

Todo México haciendo memes del temblor de septiembre.



Tiembla el 19 de septiembre. Todo México por las calles: pic.twitter.com/RqDZ0gkh1B — La Lonja Vengadora (@lonjaVengadora) September 19, 2022

Síguenos también en Google News

FBPT