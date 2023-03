¿Quién es quién? Mamá de gemelos idénticos pide ayuda a la policía para identificarlos

Suele suceder, aceptémoslo. Al menos si hablamos de confusión en general. Cuando conocemos a gemelos o gemelas, hay características físicas que nos permiten diferenciar a uno del otro, sin embargo, en el caso de los gemelos idénticos el asunto se complica.

Esto le sucedió a una mamá en Argentina, quien tuvo que recurrir a la policía para que le ayudaran a identificar a sus gemelos idénticos, Valentín y Lorenzo, quienes tenían 45 días de nacidos, sin embargo, ella no podía reconocer quién era quién.

Los bebés son tan iguales que ni su mamá los pudo identificar. Captura de pantalla.

¿Qué sucedió con estos gemelos idénticos?

Valentín y Lorenzo tienen poquito más de 45 días de nacidos y son gemelos idénticos. Sofi es su mamá y confiesa que no puede reconocerlos. Son tan iguales, que le resulta imposible saber quién es Valentín y quién es Lorenzo. Ella misma lo confesó en su cuenta de Twitter.

"Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. El premio a la madre del año me lo gané", explicó agregando varias fotografías de los pequeñitos. Explicó que los puede identificar al momento por la vacuna, pero que no sabe cuál es cuál.

"Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para distinguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos, pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, en persona son iguales", siguió.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

La ayudarán en el Renaper

Sofi tuvo que acudir al Registro Nacional de Personas para que la ayudaran a identificar a estos gemelos idénticos. "Nos llamaron del Renaper, el lunes se comunican con nosotros, así sabemos quiénes son", sentenció la mamá.

En las respuestas al tuit, muchos daban consejos a Sofi de cómo habían identificado a gemelos idénticos con los que habían tenido contacto. "Yo a los míos les cambié el nombre el primer día en neonatos sabíamos cómo se iba a llamar por los pesos, pero variaron y yo cambié los nombres que la madre les dio en el quirófano. La suerte es que las historias clínicas no cambiaron porque fue en ese momento cuando se hicieron. Alguna vez tuvimos dudas de haberlos cambiado a la hora del baño, incluso si había comido o uno o otro. Es muy difícil tener dos de golpe, no sé cómo se arreglan los que tienen 3 o 4", confesó un papá de gemelos idénticos.

Los gemelos idénticos son llamados gemelos monocigotos y son el resultado de la fecundación de un único óvulo y un único espermatozoide. Según esas células se dividen y se multiplican, en algún momento durante las primeras fases de su desarrollo, se escinden en dos dando lugar a dos individuos. Esperemos entonces al lunes para saber si Sofi pudo identificar ya a Valentín y a Lorenzo.