Maquillista acusa a Bárbara de Regil de malos tratos y de no pagarle

La actriz Bárbara el Regil se ha visto envuelta en escándalo tras escándalo por sus declaraciones en redes. Sin embargo, otra vez el nombre de la protagonista de Rosario Tijeras volvió a dar de qué hablar y esta vez porque un maquillista que trabajó con ella la acusó de maltrato y de no haberle pagado.

El stylist Xavier Kuri compartió, en su página de Facebook, la anécdota de cómo la gran relación de amistad y de trabajo que mantenía con Bárbara el Regil en 2014 se terminó.

“Yo trabajé para Bárbara de Regil un tiempo y fuimos grandes amigos. Resulta que cuando empezó a tener más fama y más trabajo yo iba con ella a todas partes como “su exclusivo” siempre trabajé con mucho gusto y entusiasmo porque verla triunfar me causaba alegría, pero los problemas y diferencias comenzaron a aparecer cuando se mezcló la amistad con el trabajo”, se lee en la publicación de la red social.

Xavier Kuri y Bárbara del Regil Facebook

En el relato, el maquillista señala que después de varios meses de peinar y maquillar a la actriz, ella dejó de pagarle. “Me comenzó a entretener mi dinero y pagos que nunca llegaron. Supuestamente ella hacía convenios con quienes la contrataban para darme de allí una parte como “sueldo” y jamás recibí un peso como pago por mi trabajo. Fue por eso que un día tuvimos una acalorada pelea verbal y nuestra amistad y relación de trabajo terminó”, contó.

Afirmó que Bárbara del Regil usó su amistad para sacar provecho, además dijo que la actriz lo insultó: “Un día me dijo: Tú no eres nadie, no tienes nombre ni nadie te conoce, espérate a que yo sea famosa para que te hagas de un nombre como maquillista, yo soy la Penélope Cruz mexicana y llegare a estar en Hollywood algún día...”.

Xavier Kuri compartió mensajes que Bárbara le envió por Twitter en los que lo insulta, así como una serie de fotografías en las que aparecen juntos.