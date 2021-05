“Mejor una hija drogadicta que lesbiana”: Joven exhibe en VIDEO el odio de su madre al revelarle que es lesbiana

Malika Chalhy, de 22 años de edad, exhibe en redes sociales el tormento que la hace pasar su mamá al revelarle que está enamorada de una chica.

De padre marroquí y de madre italiana, la joven tuvo que escapar de su casa ante las amenazas de su familia.

“Si vuelves te mataremos, mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana” o “mejor una hija drogadicta que una lesbiana”, son algunos de los insultos que ha recibido Malika de sus progenitores.

El hecho ha conmocionado a Italia, y ha sido viralizado en redes sociales, cuyos usuarios han manifestado su indignación.

TAMBIÉN PUEDES LEER VIDEO: Luisito Comunica es multado en el AICM; acusa abuso de poder

Chalhy ha tenido apariciones en diversos medios locales para exponer su situación y ha acudido a la fiscalía de Florencia para denunciar el caso.

“Yo no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser”, dijo la víctima a Fanpage.it.