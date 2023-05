VIDEO. 'Se diseñó en conjunto con los migrantes'. Alumnas de la Ibero explican la polémica mochila migrante

Luego de darse a conocer un video en el que tres alumnas de la carrera de Diseño Industrial, en la universidad Ibero, de Torreón, presentaban un proyecto protagonizado por una mochila pensada para que los migrantes pudieran hacer menos pesado su recorrido por México al intentar cruzar a Estados Unidos, ellas decidieron dar un mayor referencia sobre este artículo por el que fueron duramente criticadas en redes sociales.

Las estudiantes indican que el video fue sacado de contexto y que incluso ellas entienden que el problema migratorio es sumamente complejo, pero que desde su trinchera decidieron ayudar con esta mochila que, de inicio, forma parte de un proyecto que nunca debió haberse hecho público.

Las estudiantes defienden su proyecto. Especial

'Estamos listas para explicarlo'

A través de la cuenta Mochila Migrante, en TikTok, las jóvenes tuvieron a bien explicar el objetivo de la creación de este objeto que fue duramente criticado en redes y del que se tiene poco contexto, pues incluso la mochila fue creada en conjunto con migrantes con los que ellas pudieron charlar, para saber sobre sus necesidades.

"Después de la ola de críticas que hemos recibido con este proyecto, finalmente estamos listas para hablar y explicar una mochila que fue catalogada como asistencialista, desafortunada, estúpida e irrespetuosa, por parte de tres alumnas que fuimos juzgadas de no saber nada acerca del conflicto migratorio, desde nuestro aparente privilegio", indica una voz en off en el video.

Continúan: "Este proyecto ha sido sumamente especulado y sacado 'fuera' de contexto, pero te queremos explicar lo siguiente: desde un inicio sabíamos como estudiantes de diseño industrial que el problema migratorio es sumamente complejo y desde luego, no hay producto que pueda resolver o mitigar la situación".

Indican que entienden que para que el problema migratorio pueda ser erradicado de raíz, "conllevaría un cambio económico, político y social, entre muchos otros factores, que incluyen el sistema en el que vivimos".

Crearon la mochila en conjunto con los migrantes

Las estudiantes explican en este video que el objetivo es crear productos que puedan resolver necesidades y que sean ergonómicos, factibles y sustentables y que tomaron en cuenta que Torreón es una región clave para el paso migrante, a la hora de crear esta mochila.

"Hemos trabajado por meses de la mano con el centro migrante de la región. Al trabajar de cerca con ellos, escuchándolos y queriendo comprender sus necesidades, nos dimos cuenta que entre sus carencias, una mochila era un producto necesario para continuar su trayecto", describen las estudiantes.

"Se consideró que una mochila era un producto útil para continuar con su trayecto. Se buscó la manera de conseguir material de manera gratuita y dimos con una empresa dispuesta a donar un textil reutilizable, impermeable y resistente, fácil de limpiar, pero sólo disponible en color blanco. La polémica mochila se diseñó en conjunto con los migrantes, fuimos rebotando las ideas con ellos, como por ejemplo, incluir compartimentos ocultos por la cuestión de sus documentos", explicaron, al tiempo que indican que la mochila no está en venta, que está planeada para entregarse de manera gratuita, que tienen el producto, el material, y están resolviendo la mano de obra para hacerlo una realidad.

Aún con esta explicación en la que indican que el proyecto no debió salir a la luz porque era algo escolar y que con la mochila no pretenden eliminar el problema migratorio "pero sí democratizar el diseño y ponerlo al servicio de una población vulnerable". Lamentablemente, dicen y finalizan: "ese video no pudo transmitir de una manera correcta y precisa la verdadera intención de esta mochila".