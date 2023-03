"No le gusté": Mujer abandona su país para conocer a su novio virtual y él la rechaza (VIDEO)

Actualmente existen varias formas de conocer gente, ya sea para alguna amistad, o bien, comenzar una relación afectiva y el internet es quizás la herramienta más utilizada.

Fabiana Urbina, una mujer originaria de Venezuela, viajó junto a su pequeña hija para conocer a su novio virtual de Ecuador y vivir los tres juntos.

La venezolana dejó todo pero cuando llegó el momento de conocerse en persona, el hombre le dijo que no le gustaba y la dejó plantada. La mujer quedó viviendo en la calle y comenzó a vender dulces para sobrevibir.

El video, publicado por el tiktoker Kevin Nasevilla, quien encontró a Fabiana mientras vendía dulces en la calle junto a su hija y lo dejó sin palabras al escuchar su historia de vida.

El video rápidamente viralizó a tal punto que el “novio virtual” le pidió que lo borrara porque lo “hacía quedar mal”. Lo cierto es que la exposición sirvió para que muchas personas se comunicaran para ayudar a Fabiana, que además sufre de lupus.

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él”, reveló la joven.

“Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”.

En la cuenta de Kevin hay otros videos de Fabiana, ya que le enviaron ayuda y muchos usuarios de las redes sociales intentaron comunicarse con ella.

Ante la gran repercusión, el hombre que la abandonó la contactó para que borrara el video. Sin embargo, ante el pedido, el tiktoker se negó y prometió ayudarla.

Usuarios apoyan a Fabiana

“Pero eres una mujer hermosa, lo q me da coraje que hace quedar mal al Ecuador”, “La tristeza en su mirada... pero es bonita; ánimos todo pasa por algo”, “Trabaja y sale adelante junto a tu niña; Dios sabe lo que hace”, “Ay se me parte el alma”, fueron algunos de los comentarios de apoyo de los usuarios hacia la mujer.