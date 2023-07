VIDEOS| Mujer albañil muestra su trabajo, que no es solo para hombres y causa furor en redes

Porque los trabajos no tienen que limitarse o establecerse solo para un género, una mujer demuestra que ser albañil no solamente es para hombres.

Por medio de su cuenta de TikTok una trabajadora, cuyo usuario es @suellen_pedreira.oficial, comparte su día a día como albañil, sus clips demuestran diferentes tipos de acabados que realiza en las construcciones .

Hubo un tiempo que se lastimó el pie y en sus videos indicó que extrañaba mucho volver a realizar el trabajo que tanto ama.

Algunas de las descripciones de sus videos son: "El lugar de una mujer es donde ella quiere", "me encanta este trabajo", "solo le pido a Dios que me permita recuperarme rápido para volver a hacer lo que amo", "no veo la hora de volver al trabajo. Los últimos días no han sido fáciles, pero Dios es mi fortaleza", "amo a la mujer en la que me he convertido", "no esta siendo fácil, pero nunca te rindas".

La labor de esta mujer albañil generó diversos comentarios, entre los cuales le mencionaron "me enseñas", "excelente", "felicidades mujer trabajadora".

