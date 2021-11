Mujer dice que su novio invidente es perfecto porque "nunca mira a otras"

Una mujer compartió en TikTok algunos pensamientos sobre su novio invidente, y relató las “ventajas” de su condición, diciendo que una de ellas es que no ve a otras chicas.

Niya Esperanza, como se identifica en la red, tiene más de dos millones de vistas debido a sus declaraciones sobre su novio invidente, y contó las cinco razones por las que está “muy agradecida” de que él lo sea.

“Numero uno, el nunca mira a otras chicas, esto es algo que tú quieres en una relación, solo alguien que no pueda ver”, dijo la joven sobre su novio.

Cuenta las "ventajas" de que tener un novio invidente

“No importa cómo yo me vea y específicamente no tengo que peinarme”, dijo Niya, mostrando su cabello recogido.

También mencionó que no tiene que esconder sus regalos de Navidad o cumpleaños porque “si no le digo que estás ahí, no va a buscarlos”. Lo cierto es que Niya se muestra muy enamorada de 'Jake' y comparte en TikTok muchos momentos de su vida diaria con él.

En cuarto lugar se mostró contenta de que, a menos que ella le diga, él no sabe cuando lo está grabando, y en quinto habló de las cosas desagradables que se ahorra cuando ambos están de viaje a cualquier lugar ya que él no conduce.

AHM