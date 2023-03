Mujer se libra de un asalto gracias a un refresco, ¿cómo lo hizo? (VIDEO)

Una joven narró en TikTok cómo se libró de un asalto gracias a que le ofreció un refresco de 600 ml al sujeto que entró a la tienda, quien iba presuntamente con la intención de robar.

Mayra Rubí hizo la "Storytime" de cómo se salvó de un asalto, la joven describió que es estudiante, por lo que en su tienda tenía su tablet y celular, entró un sujeto y ella precisó que sabía que la asaltaría.

Él le dijo "ya te la sabes", pero también le pidió un vaso con agua y la joven le ofreció un refresco.

"Se mete y me dice, ya te la sabes, y yo entre no, no mam*s. Entonces yo dije, no pues ya valió ver**, o sea, no me voy a poner a pelear, iba a gritar, eso sí lo iba a hacer . Y en eso me dice, dame todo y también dame un vaso de agua", explicó.

La joven le preguntó que si no prefería una "coquita", porque tenía un refrigerador con refrescos, a lo que el hombre le respondió que sí, cuando se la dio, él le dijo "ya así déjale, muchas gracias y se va".

Por su parte, usuarios de la red social no hicieron esperar sus comentarios, entre algunos destacados señalan que "Coca-Cola debería de hacer un comercial de este storytime", "como la chava que contó que por ofrecer unas mantecadas no la asaltaron".

En algunos comentarios reconocieron su amabilidad, tal es caso de la usuaria @Chakte, quien indicó "la amabilidad muchas veces ayuda la verdad" , a lo que la joven respondió "mis valores me ayudaron por primera vez".

