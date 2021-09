Ofrece dulce y 20 pesos a quien encuentre a su "mejor amigo" de peluche

Un anuncio está llenando de ternura a las redes, pues se trata de una recompensa que se ofrece a quien encuentre un peluche.

Un dulce y 20 pesos es lo que se ofrece, de acuerdo con el cartel escrito por una menor, a quien encuentre a su mejor amigo “BB Jaguar” que ha estado con ella desde muy temprana edad.

La dueña del peluche no se quedó sin hacer nada, y escribió el anuncio en el que explica que el 17 de septiembre fue al cine en la plaza Encuentro Fortuna, en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México; ella cree que ahí es donde el peluche se salió de la mochila.

20 pesos y dulce, la recompensa que ofrece por su peluche

“Ayuda!”, dice el anuncio, “Al llegar a mi casa me di cuenta que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó”.

Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida

Dueña de “BB Jaguar”

El anuncio escrito a mano para encontrar el peluche Foto: Especial/Facebook

“Por favor encuéntrelo” es la petición al final del mensaje, que incluye la foto del juguete. Esperamos que ella y su juguete se vuelvan a encontrar.

AHM