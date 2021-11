“Ojalá tengan una muerte espantosa”; escritora critica memes, la tunden y así contesta

Carolina Sanín, escritora colombiana, escribió un tuit criticando a quienes usan memes de Los Simpson para expresarse y los llamó “pobres de espíritu”, crítica que los usuarios no dejaron pasar y que inició una pelea en la red social.

La gente respondió a su comentario publicando más memes de Los Simpson, con el rostro de ella, pero la batalla no hizo más que empezar.

La respuesta de los usuarios fue publicar más memes Foto: Especial/Captura

“Me sostengo: se empobrece la imaginación al ajustar la expresión a unas escenas y gestos prestablecidos (memes, gifs, etc.) No los uso. Me parece que limitan y uniformizan”, dijo Sanín, asegurando que los usuarios usan “plantillas de bullying”.

te puede interesar Agentes inmobiliarios revelan cuánto valdría la casa de Los Simpson

Critica uso de memes de Los Simpson

Fieras con collar y cadena, con amo, con miedo de las palabras. Las palabras, las oraciones, les quedaron grandes. La total atrofia del juicio. Carlina Sanín

Se armó una batalla en Twitter por las declaraciones de Carolina Sanín Foto: Especial/Captura

Muchas personas se tomaron tiempo para editar imágenes de la serie; “tú no te puedes burlar de ella sanamente porque le da amsiedá y tienen que salir a defenderla”, contestó un usuario.

Sigue la guerra de comentarios en Twitter por las declaraciones de Sanín sobre memes de Los Simpson Foto: Especial/Captura

La escritora siguió lanzando comentarios en Twitter y hasta invitó a que los internautas se desahogaran con ella de su “crueldad, su frustración”.

Se desató una batalla campal por el tema de los memes Foto: Especial/Captura

Hay quienes la apoyan señalando que no importa lo que se diga en la plataforma, pues no es un lugar real; “tratar de matonear a Carolina Sanín, intelectualmente, es como pretender parar el transcurrir del tiempo: imposible”.

AHM