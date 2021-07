POSTRACIÓN: ¿Por qué esta palabra se volvió tendencia? Aquí te decimos

Durante todo el día de hoy, la palabra "POSTRACIÓN" se ha vuelto tendencia en redes sociales y en Google México ha tenido un gran número de búsquedas, tan sólo la comparación de las últimas 24 horas es una locura.

Pero... ¿Por qué tan repentinamente se volvió tan popular esa palabra? Todo comenzó cuando el día de ayer por la noche, salió el registro de vacunación para las personas de 18 a 29 años, al ingresar tu CURP en la página de Mi Vacuna, se te otorga un folio y un expediente que debe imprimirse pero si vamos más abajo, aparece "Informar estado de postración".

El sitio para el registro de la vacuna contra el COVID mivacuna.salud.gob.mx

Esto al parece no fue comprendido del todo y causó un revuelo en las búsquedas de Google, para después pasar a volverse viral tanto en Twitter como en Facebook. Fue en estas redes, donde las opiniones al respecto no se hicieron esperar, hubo desde burlas para quienes no sabían el significado de "POSTRACIÓN" hasta quienes confundían el término con otras cosas.

Por si te lo preguntas, "POSTRACIÓN", según la Real Academia Española, significa: "Abatimiento por enfermedad o aflicción". Así que esto resuelve la pregunta "¿Se encuentra usted en estado de postración?" de la página, aunque en conclusión se podría decir que no es obligatorio responder la pregunta.

Aquí te dejamos algunos memes que surgieron ante ésta incógnita

Registró: ¿Estás en estado de postracion?

Yo: pic.twitter.com/xMpRNBzZk4 — Brian Jafet (@brianJafet3) July 6, 2021

La confusión que esto generó y su respuesta en la página de Mi Vacuna es bien expresada en el video compartido por el usuario de Twitter: @brianJafet3

Esto de la Postracion si que esta generando debate pic.twitter.com/qw75wwQ1R7 — BolilloConTodo (@BolilloTodo) July 6, 2021

El debate entre quienes tenían la respuesta correcta al significado de "POSTRACIÓN" y quienes pensaban que venía de la palabra "Postre", también se hizo presente.