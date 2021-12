Una pareja de policías rompió el lavabo de un baño público al mostrarse su amor a través de besos y abrazos. El hecho fue consecuencia de que la mujer y el hombre se sentaron en el inmobiliario durante una plática.

El video se viralizó en redes sociales, a pesar de que al principio parece que se trata de una conversación con sus compañeros de oficio. Al salir el resto de las personas del lugar, el hombre aprovecha para subirse también al lavabo.

Los besos se interrumpen cuando el lavabo cae junto con ambas personas por no soportar el peso. Aún no se conoce la corporación a la cual pertenecen los policías; no obstante, el momento se registró a través de las cámaras de seguridad del lugar.

Policías del Estado les salió caro andar romanceando... 🥵🥰🥰😂 pic.twitter.com/d19otjctoA — Raúl Gutiérrez (@NoticiaNR) December 18, 2021

El hombre y la mujer, tras caer de la estructura, deciden levantarse y huir del lugar, por lo que dejaron los escombros tirados. Es por ello que los usuarios de Internet no dejaron de burlarse de la pareja, pues comentan que deberán pagar miles de pesos por estar de “románticos”.

Por andar de románticos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ejx4o52wBl — Rafael Kros Eco ® (@kroseco25) December 18, 2021

MAEP