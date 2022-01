Pelean en el cine y se insultan en inglés; increpan a mujer por toser sin cubrebocas

La riña al interior de una sala de cine en la Ciudad de México inició cuando un hombre increpó a una mujer sin cubrebocas, que supuestamente había tosido y a la que llamó “inconsciente”.

La mujer iba acompañada de un hombre que tampoco usaba cubrebocas y estaba sentado junto a ella. Todo quedó grabado en un video.

De forma enérgica, el sujeto cuyo rostro no aparece en el clip -que ya tiene miles de reproducciones y comentarios en las redes sociales- ordenó: “Usa el cubreboca”, lo que le repite en varias ocasiones.

Después, en inglés le dice a la mujer, “I don’t give a shit” (me importa una mier…)

De inmediato, el acompañante de la mujer responde que a él tampoco, se levanta de su asiento y de un manotazo le tira sus palomitas.

“Si no te quieres enfermar, no salgas”: dice la mujer.

Mientras siguen ofendiéndose en inglés, los dos sujetos inician una breve riña. La mujer se ponde de pie y se interpone entre los dos.

“Tanto "ped..." por esto”, dice ella. Quien graba le responde que el problema es que la mujer tiene tos. “Sabes cómo estamos”, le recuerda.

“Si no quieres contagiarte, no salgas”, le dice el acompañante de la mujer, quien asegura no estar enferma, que solo tosió, mientras el hombre la amenaza con publicar el video en Facebook

Desde que fue publicado el 6 de enero en la cuenta de Supercívicos con la leyenda: “Película – Lord And Lady “I Don’t Give A Shit”; Genero – Terror Cómico Ignorante; Dirección- Ómicron; Idioma- Spanglish”, el video ha crecido en reproducciones y comentarios.

En México, al inicio de cada película en una sala de cine, se especifica que los asistentes a la función sólo se pueden quitar el cubrebocas mientras consumen sus alimentos.

