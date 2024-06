Piloto de Viva Aerobus se vuelve viral por llamarle "chaifa" al AIFA | VIDEO

Por medio de redes sociales se volvió viral un piloto de la aerolínea Viva Aerobus, quien llamó "chaifa" al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuando dio las indicaciones del vuelo.

Según medios locales, lo anterior ocurrió la tarde del pasado lunes 24 de junio, antes de que el avión saliera desde Huatulco, en Oaxaca, el vuelo 9295 se atrasó varios minutos, según un usuario de la red social X.

En el clip que circula sobre el piloto, se puede ver cuando se acerca al altavoz con el fin de dar un mensaje a los pasajeros. En su discurso hizo algunas bromas y chistes que causaron polémica entre los usuarios de X.

Inició con las siguientes palabras: "Bienvenidos al vuelo 9295, ¿y a dónde vamos? Vamos al Chaifa todos. Perdonen la pequeña demora que tenemos (...)Ustedes son el motivo de nuestro trabajo. Ustedes vuelan y a mí me pagan".

Lo que dijo el piloto fue visto de mala forma por algunos internautas, quienes comentaron: "Viva Aerobus necesitan enseñar a su personal a ser más profesionales", "este hombre en lugar de parecer piloto parece un mal comediante. Ojalá tomen cartas en el asunto y modere su lenguaje soez y vulgar", "¿tienen pilotos o standuperos", "¿son pilotos o payasos?", "este piloto deja muy mal parada a la compañía mandando un mensaje de inseguridad en su vuelo. No es gracioso, es poco profesional, es clasista, es malinchista, es de lo peor".

En su contratarte, hubo quienes respaldaron al piloto y comentaron "de todos los idiomas decidió hablar con la verdad", "quitando su comentario del AIFA. Hay que ser serios y profesionales, habrá gente a quien le gusten los chistes y gente a la que no, mejor no hacerlos, mantenerse neutral. Le pagan por ser piloto no payaso, si es un buen piloto felicidades, no necesita hacer mas. Ya cumplió".

PILOTO DE #VIVAAEROBUS que viajaba de Huatulco al #AIFA se quiso burlar del #AIFA LLAMANDOLO #CHAIFA 2 veces nadie se río de su chiste! pic.twitter.com/NMD4yOC091 — Eli Tv Oficial (@elitvoficial) June 25, 2024

