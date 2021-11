"El polen vuela, se les pega"; gato muere intoxicado y dueña alerta sobre estas flores

“Cuiden a sus gatitos”, escribió una mujer que se dijo devastada por la muerte de su gato, que se intoxicó con flores en la casa.

Aunque se sabe que hay ciertas flores que no se recomienda tener en casa si hay gatos, y mucho menos dejar que las muerdan, es posible caer en un descuido debido a que la lista es larga y es difícil pensar en las plantas como amenazas para un gato.

Una joven de Argentina llamada Guadalupe, se suscribió a un club de flores y recibió algunos ejemplares de lirios. Cuando su gato se acercó ella no dudó en tomar la cámara y captar el tierno e inocente momento. El gato murió dos días después.

El gato se acercó a los lirios y su dueña no imaginó que el polen lo dañaría Foto: Especial/Captura

Gato muere por acercarse a lirios

El polen vuela, se les pega y cuando se acicalan lo ingieren y es mortal @kguadi

Si vas a comprar plantas no dudes en preguntar sus nombres, y si dudas sobre las que tienes en casa tampoco esperes para informarte. No es necesario que te deshagas de todas las especies que tienes, pero sí es recomendado que las coloques en un lugar al que tu gato no tenga acceso.

Por cierto, también hay plantas y flores que hacen daño a los perros, algunas incluso les provocan depresión; aquí te decimos toda la información.

Plantas y flores que dañan a un gato

A continuación, la lista de las flores y plantas más peligrosas para tu gato; no debe acercarse a ellas ni comerlas por nada del mundo. Por cierto, si quieres deshacerte de ciertas plantas por dicho motivo, considera regalarlas, donarlas o venderlas, pero no las tires.

Nochebuena

Amaryllis

Eucalipto

Narcisos

Lirio

Ricinos

Marihuana

Crisantemos

Hiedra

Ciclamen

Diefembaquia

Tulipán

Azalea

Hortensia

Jacinto

Laurel

Kalanchoe

Adelfa

Poto

Tejo

Cerezo de Jerusalén

