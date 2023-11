Esta semana muchos niños y niñas salieron a las calles de todo el país a pedir la tradicional calaverita. Como ya es una tradición, todas y todos ellos decidieron disfrazarse del personaje que les gusta o del que en este momento está de moda. Si a tu puerta tocaron niños y niñas disfrazadas de inodoros o también de hornos de microondas y no entendiste la referencia, entonces lamentamos decirte que "ya no estás en onda".

Hoy decidimos investigar un poco de dónde viene esa tendencia de disfrazarse así para que, por lo menos, ya no nos volteen los ojos cada que les preguntamos: "¿De qué vienes disfrazado, niño?".

Skibidi Toilet. Especial

¿Por qué los niños se disfrazaron de electrodomésticos este Halloween?

A través de las redes sociales se explicó este fenómeno en el que los niños y niñas salieron disfrazados de electrodomésticos y de inodoros. Todo proviene de la serie animada "Skibidi Toilet", la cual se popularizó entre los niños que la consumen en YouTube.

Esta serie trata de toilets que cobran vida y buscan dominar el mundo. De los inodoros salen cabezas, algo que los adultos consideran grotesco, pero que a los niños les encantó. Luego que los toilets cobran vida y entran en guerra con los "cabezas de electrodomésticos", la realidad es que no hay mucho sentido, sin embargo, esto es algo que les gusta a los menores.

"Más de eso no tienen mucho sentido. Son capítulos super cortos que van contando la historia de esta guerra; uno de los capítulos tiene 100 millones de reproducciones y con esto podrás entender su popularidad", cuentan en Twitter..

¿Qué es eso de 'Skibidi Toilet'?

Si en redes sociales llegaste a ver grabaciones de niños bailando "Everybody wants to rule the world", de Tears for fears, es por una razón: este es el tema que se ha popularizado entre los fans de "Skibidi Toilet", una serie que se transmite en YouTube y cuyo creador es Alexey Garasimov.

La serie se estrenó en febrero de este año y trata sobre los Skibidi Toilet, sujetos que pueden morir al jalar de la cadena del inodoro. Quienes tienen conflicto con ellos son los Speaker Man, los Camera Man y los electrodomésticos que has visto en las calles, los cuales son humanoides que tienen problemas con los Skibidi Toilet.

Aunque al inicio los videos se subían sin trama alguna, poco a poco se fue creando una narrativa, pues la popularidad ya era mayor. En los videos de los niños y niñas disfrazadas se aplaude la creatividad de los menores, pues ellos, como en la serie, crean también su propia narrativa, basada en lo que se transmite en YouTube, a través del canal "DaFuq?Boom!". ¿Qué te parece? Al menos ya aprendimos juntos algo nuevo el día de hoy.