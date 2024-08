Si eres una de esas personas a las que les da lo mismo tomarse los medicamentos con agua natural, café o refresco de cola, hoy te contaremos cuáles son las desventajas del hacerlo con esas dos últimas bebidas.

Pensarás que no te hace ningún mal el tomar los medicamentos con café o refresco de cola, sin embargo, sí hay efectos adversos aunque las empresas refresqueras indiquen que no. Recuerda que por más notas informativas que leas en los medios de comunicación, siempre te recomendaremos acudir con un especialista para que él te indique si es preciso o no, tomar los medicamentos con estas bebidas.

¿Por qué dicen que no se debe tomar medicamento con refresco de cola o café?

Antonio Javier Carcas Sansuán, profesor de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, refirió a la BBC de Londres que "hay aproximadamente unos 60 fármacos que pueden tener interacciones con la cafeína", sin embargo, la mayoría de esas interacciones son moderadas. Aún con esto, no es recomendable por las siguientes razones.

Todo depende del fármaco o medicamento que estés tomando. Por ejemplo, se sabe que el refresco de cola contiene cafeína, un estimulante del sistema nervioso central que puede provocar nerviosismo y también hipertensión arterial. Si en algún momento te recetan un sedante o un medicamento cuyo objetivo sea tranquilizante, el tomarlo con café o refresco reduce esa posibilidad, pues lo que hace la cafeína es estimularte, elevar la actividad de tu cerebro.

En el caso de medicamentos para el hígado, indican, algunos medicamentos usan las mismas enzimas y proteínas que la cafeína para metabolizarse a nivel hepático, por lo que se produce una especia de interferencia que provocaría que el medicamento, en lugar de hacer su función e irse en algún momento del organismo, no pueda hacerlo debido a la cafeína.

Refresco de cola. iStockphoto

Medicamentos que afectan el sistema nervioso central

Aquí es fundamental que sigas las indicaciones del médico, porque la cafeína es un gran estimulante del sistema nervioso, y tomar los medicamentos con refresco de cola podría estimularlos de más y llegar a afectar a la larga.

Olvidarse de los experimentos caseros. Es necesario que los medicamentos se tomen con agua natural, de ser posible, para no alterar sus efectos en nuestro organismo.

