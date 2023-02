¿Qué provocó la muerte de Proteo, el perrito rescatista que fue a Turquía?

Proteo, el perrito rescatista que fue a Turquía tras el terremoto será recordado como un héroe, pues ayudó a encontrar a personas entre los escombros.

El perrito rescatista que formó parte de la Marina, antes de morir apoyó a encontrar a un menor de edad con vida, halló 14 cuerpos entre los escombros.

El lomito de raza Pastor Alemán, quien fue miembro del escuadrón de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murió por las condiciones climatológicas en Turquía, así lo dio a conocer su entrenador Carlos Villeda Márquez.

El entrenador mencionó sentirse orgulloso del Proteo y destacó su apoyo en los sismos de la Ciudad de México en 2017, en Haití 2021 y este último de Turquía.

"Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo".