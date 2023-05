'Querido practicante', la frase que te ayuda por si la 'regaste' en tu trabajo

¿Cuántas veces no la hemos "regado" en el trabajo y nos hemos llevado un regaño tan fuerte que terminamos decepcionados de nosotros mismos o cuestionando la capacidad que tenemos para hacer determinadas cosas? ¿Cuántas ocasiones no te desmoralizas porque, aunque no te llamen la atención, sabes que te equivocaste en tus labores y aunque te digan que "errar es de humanos", te sientes triste o cabizbajo?

Para esas ocasiones, hay una frase que fue viralizada hace tiempo en redes sociales y que hoy puede servirte como apoyo emocional, sobre todo si estás en la etapa de hacer prácticas profesionales en un trabajo en el que quieres quedarte para iniciar tu camino laboral. ¿Cuál es esta frase? "Querido practicante".

Los practicantes deben saber que todos cometemos errores en los trabajos. Mònica Torres

¿Qué es eso de 'Querido practicante'?

Fue en 2021 cuando el error de un practicante en HBO Max, cometió un error que desconocía se convertiría en una frase de apoyo emocional para darse cuenta que, en efecto, "equivocarse es de humanos". Fue en aquel año cuando un pasante de HBO Max envió un correo electrónico por error a una gran cantidad de usuarios, en algo que posteriormente reconoció la marca.

El correo electrónico decía en el "asunto": "Correo electrónico de prueba de integración, nº 1" y en el cuerpo del correo se leía: "Esta plantilla se usa sólo para pruebas de integración". HBO Max salió al quite, informando qué es lo que había pasado. "Enviamos por error un correo electrónico de prueba vacío a una parte de nuestra lista de correo de HBO Max esta noche. Pedimos disculpas por las molestias y, mientras se acumulan las bromas, sí, fue el pasante. Lo estamos ayudando a superarlo".

Esta última frase, quizá, fue la que terminó por explotar un caso que se convertiría en fuente de motivación para muchos pasantes que, en algún momento, la regaron en el trabajo de sus sueños.

Las historias de empatía contadas por los pasantes

Luego de darse a conocer que fue el pasante quien cometió el error, entonces las redes sociales hicieron su magia, especialmente Twitter. Ahí, en respuesta al tuit de HBO Max, comenzaron a compartir historias de pasantías en donde se habían equivocado en algo que aparentemente era muy fácil de hacer.

Las historias, todas, iniciaron con la frase "Querido practicante", para hacer sentir un poco de empatía hacia el pasante de HBO. "Querido practicante, todos hemos presionado el botón de 'enviar' antes de lo que deberíamos. Nos pasa a los mejores"; "Querido practicante, cuando trabajé en Capitol HIll, estaba persiguiendo (literalmente corriendo) al congresista para darle un horario actualizado. Mientras corría hacia el piso de la Cámara para votar, doblé una esquina y caí completamente en el piso de mármol tendiéndole la tarjeta", fueron algunas de las historias que se compartieron.

Ahora, cada que tengas un error en el trabajo y te sientas desmoralizado por ello, no olvides que hay no miles, sino millones de personas que como tú y como cualquier otro, puede tener un mal día y equivocarse en el trabajo.