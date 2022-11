Reportera sufre robo en Qatar; policía le permite "elegir" el castigo para el ladrón (VIDEO)

La reportera argentina Dominique Metzger denunció que fue víctima de un robo mientras realizaba una transmisión en vivo en Qatar; sin embargo, la comunicadora se sorprendió cuando las autoridades del país anfitrión le pidieron que elija la pena para el ladrón.

"Bueno, experiencias qataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia", dijo en su cuenta Instagram la conductora de TN.

Tras el robo de su billetera en plena cobertura del Mundial Qatar 2022, la periodista Dominique Metzger contó que la Policía le aseguró que iba a recuperar sus documentos y le preguntó qué pena prefería para el ladrón.

¿Que haríamos en su lugar?..🤔



📽@todonoticias (IG) pic.twitter.com/2lzmL8Sljn — Luces y estrellas (@estreyaystar) November 19, 2022

leer más En Yucatán se realiza el torneo de fútbol Mundialito, único en el país en un Cereso

"Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive", añadió.

De igual manera, detalló que los policías varones no atendieron sus denuncias, sino que fueron mujeres. "Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento, cuando te van haciendo la declaración, me preguntan '¿qué querés que haga la Justicia cuando lo encuentren?'".

De acuerdo con la periodista, la policía le dijo: “¿Qué quieres que haga la justicia? Porque nosotros lo vamos a ubicar. ¿Qué quieres que haga la justicia, que vaya 5 años a la cárcel, que vaya directo, que lo deportemos?”.

Por su parte, la periodista le dijo a las autoridades que lo que ella quería eran sus cosas de vuelta. En respuesta a un usuario de Instagram sobre si había encontrado su cartera, la periodista dijo que no la encontró.