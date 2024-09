¿Cuánto y por qué tan caro? Restaurante le cobra un dineral a joven por cargar su celular

¿Cuántas veces no hemos ido a algún restaurante o local para comer y al percatarnos que la batería de nuestro celular ya está en las últimas, pedimos como favor especial al mesero o mesera, que nos ayude cargando en algún lado nuestro teléfono?

Bueno, pues esto lo hizo un joven quien al visitar un restaurante y darse cuenta que la batería de su teléfono estaba agotándose, solicitó que le hicieran el favor de conectarlo para recargar la batería.

Su sorpresa fue tal cuando al pedir la cuenta, se percató que en el ticket venía el cobro por cargarle el celular, sin embargo, no fue cualquier cobro, sino uno que los usuarios de redes consideraron excesivo.

¿Cuánto le cobró el restaurante a este joven por cargar su celular?

Cuando este joven pidió la cuenta, al checar su consumo, se percató que en el ticket se leía: "Batería celular, 500 pesos", algo que los usuarios de Internet catalogaron como un claro abuso por parte del restaurante.

Muchos indicaron que cómo es posible que el restaurante no avisara que ese tipo de servicios los cobran y que, en caso de ser así, el precio estaba sumamente alto. Criticaron, por otro lado, que el joven no haya preguntado si cobraban por el favor, sin embargo, es una práctica que no se acostumbra.

Muchos estuvieron de acuerdo con la sorpresa del joven, pues al momento de solicitar el servicio, debió haber sido avisado por parte del personal sobre si se cobra o no el servicio de carga de celular. Otros más refirieron que podía denunciar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el abuso que cometió el restaurante al hacer este cobro excesivo. Tú, ¿qué opinas?

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.