Revelan el nombre del miembro de la realeza que fue racista con Meghan y Harry

La controversial entrevista de Meghan Marckle y Harry con Oprah pusó en medio de la polémica a la Familia Real por las acusaciones que la pareja hizo.

Meghan Marckle señaló que un miembro de la realeza hizo comentarios racistas sobre su hijo Archie y expresó su preocupación por el color de piel que podría tener el niño considerando las raíces afroamericanas de la actriz.

La socialité británica, Lady Colin Campbell, a través de su canal de YouTube, reveló el nombre del supuesto miembro de la realeza que hizo los comentarios racistas contra el hijo de Meghan y Harry.

Lady Colin Campbell dijo que fue la princesa Ana la que se mostró preocupada por el color de piel del primer hijo de los duques de Suxxes, cuando éste aún no había nacido.

Durante la entrevista con Oprah, Meghan no quiso revelar el nombre de la persona de la que recibió los comentarios racistas, por lo que había una gran incógnita, algunos pensaron que habían sido la reina Isabell II y su esposo, pero Oprah dijo que no eran ellos, ya que el príncipe aseguró que no se trataba de sus abuelos.

Te puede interesar ¿Cuánto le pagó Netflix a Meghan Markle y a Harry por trabajar en la plataforma?

El príncipe William, producto de la relación fracturada con su hermano Harry, salió defender a su familia y dijo: "Realmente no somos una familia racista", luego de que un periodista le pregunta sobre el tema en una salida oficial.