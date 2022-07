“No tengo sarna, me aventaron agua caliente”: tienda pide no hacer "fuchi" a gatito rescatado (VIDEO)

Internautas quedaron enternecidos al ver la noble acción de una tienda dedicada a la venta de alimento para mascotas, pues junto a una mujer rescataron a un gatito en situación de calle al que le arrojaron agua hirviendo.

Debido a que las heridas provocadas por el líquido caliente dejaron marcas en el cuerpecito del michi, especialmente en su carita, la gente solía "hacerle fuchi", mirarlo feo y evitarlo porque creían que padecía sarna.

Ante esto, la tienda OsRo Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, colocó un letrero en su entrada dirigido a clientes y al público en general que pasara por el lugar, para que no discriminaran al gatito:

"No me tengas ASCO, NO tengo sarna, me aventaron agua caliente, estoy en recuperación y aquí me alimentan"